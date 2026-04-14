MinExpo 2026, vuelve a Medellín la feria de minería más importante del país

La Asociación Colombiana de Minería, ACM, presenta la cuarta versión de MinExpo Colombia, uno de los principales escenarios de negocios del sector minero en el país. El evento se realiza el 15 y 16 de abril en la Caja de Madera y Gran Salón del centro de eventos Plaza Mayor de Medellín.

MinExpo 2026 es una plataforma estratégica de oportunidades, donde se reúnen 117 marcas y aliados estratégicos y se espera la asistencia de más de 3.800 visitantes. Más que una feria, es un espacio donde las necesidades de la industria encuentran respuesta en el talento y la capacidad empresarial del país.

“La minería es un motor de oportunidades, pues a su alrededor se desarrollan soluciones eficientes e innovadoras”, afirmó Juan Camilo Nariño, presidente de la ACM. También agregó que “el sector minero es un ecosistema que dinamiza la economía en los territorios y a nivel nacional. Conectarse con la minería es abrir la puerta a nuevos mercados y oportunidades de crecimiento.”

Un ejemplo de esa dinámica es la Rueda de Negocios, en el que se proyectan 600 citas, entre compañías de diversos sectores y proveedores de bienes y servicios interesados en fortalecer la cadena de valor de la industria. En 2025 se desarrollaron 550 encuentros comerciales en este espacio, lo que se tradujo en acuerdos por más de 30 millones de dólares, ratificando la capacidad de la minería para dinamizar la economía a gran escala.