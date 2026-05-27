CNE le pone foco a la violencia contra la mujer en política

Hace poco más de un año, más exactamente el 2 de abril de 2025, diversos sectores sociales y políticos celebraban la sanción de la Ley 2453, la cual establece medidas para prevenir, atender, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres en política. Herramientas que antes no se tenían.
Tras 13 meses de vigencia de la Ley, y luego de dos jornadas electorales que han definido notablemente el 2026: legislativas y presidenciales; se puede hacer un balance del grado de violencia, en sus diferentes formas, a la que están expuestas las mujeres en el ejercicio político.