Pico y Placa Medellín

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El ron no empieza en la copa. Comienza en la tierra, atraviesa años de reposo en barrica y termina convirtiéndose en una invitación a detenerse, conversar y saborear sin afán. Ron Medellín, tómate el tiempo.

  • Cada barrica guarda años de espera y un proceso que no admite atajos. FOTO Camilo Suárez
    Cada barrica guarda años de espera y un proceso que no admite atajos. FOTO Camilo Suárez
hace 53 minutos
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En las bodegas de la Fábrica de Licores de Antioquia, el tiempo cumple un papel esencial. Allí, miles de barricas de roble americano resguardan un proceso de añejamiento natural en el que intervienen la madera, el clima y la paciencia. Lo que entra transparente evoluciona lentamente hasta desarrollar color, aroma y carácter.

Aquí se explica cómo el ron adquiere notas de vainilla, caramelo y madera tostada gracias al contacto con el roble y a las condiciones climáticas de Medellín, cuya temperatura estable favorece el intercambio entre la barrica y el alcohol.

En este otro video se habla sobre el paso de la araña, una forma sensorial de explicar cómo cambia el recorrido del ron en el paladar según sus años de añejamiento. Desde los rones jóvenes y briosos hasta los extra añejos, más sedosos y persistentes, cada sorbo revela una experiencia distinta.

* Contenido en colaboración con Fábrica de Licores de Antioquia.