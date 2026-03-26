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La compañía comparte seis recomendaciones clave para viajar seguro en motocicleta durante la temporada de alta movilidad. Bajo su campaña de seguridad vial pretende generar conciencia en los motociclistas para disfrutar de sus motos de forma segura.

  • Foto: Cortesía
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hace 1 hora
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Con la llegada de la Semana Santa, miles de colombianos se movilizarán por las principales vías del país en una de las temporadas de mayor tráfico del año. En este contexto, la motocicleta se mantiene como uno de los medios de transporte más utilizados, gracias a su practicidad, eficiencia y facilidad para recorrer tanto trayectos urbanos como intermunicipales. Este incremento en la movilidad resalta la importancia de promover hábitos de conducción responsables que permitan disfrutar cada recorrido de manera segura.

En línea con este propósito, AKT Motos, compañía colombiana con más de 20 años de trayectoria en el sector, impulsa su campaña de seguridad vial “Mi familia me espera”, una iniciativa que busca generar conciencia sobre el valor de la vida en la vía y la importancia de tomar decisiones responsables en cada trayecto. Como parte de este mensaje, la marca se unió a Rigoberto Urán, uno de los íconos del ciclismo colombiano, para amplificar el llamado a la prudencia, el autocuidado y la responsabilidad en cada recorrido, sin dejar de lado la emoción, la libertad y la conexión con el entorno que representa viajar en moto.

“Viajar en moto es una experiencia única que combina libertad, cercanía con el entorno y la posibilidad de disfrutar cada trayecto, pero también implica una gran responsabilidad. Más allá de la experiencia o la confianza al conducir, es fundamental mantener una actitud preventiva y anticiparse a cualquier situación en la vía. Desde AKT Motos insistimos en la importancia de la prudencia, el respeto por las normas de tránsito y el uso adecuado de todos los elementos de protección. Al final del día, detrás de cada motociclista hay una familia que lo espera de regreso a casa”, afirma Juliana Correa, Directora de Mercadeo de AKT Motos.

Recomendaciones esenciales

La compañía comparte seis consejos clave para un viaje seguro en motocicleta:

1. Use siempre el equipo de protección completo
Independientemente de la distancia del trayecto, es fundamental utilizar casco certificado (además de ser obligatorio), así como guantes, chaqueta, rodilleras y botas adecuadas que reduzcan el riesgo en caso de incidente.

2. Revise el estado mecánico de su motocicleta antes de viajar
Antes de salir, verifique frenos, luces, llantas, niveles de aceite y combustible, así como el estado general de la moto. Un vehículo en óptimas condiciones es clave para prevenir fallas en carretera.

3. Respete los límites de velocidad
La velocidad es uno de los principales factores de riesgo en siniestros viales. Mantener una conducción moderada no solo mejora la seguridad, sino también el control del vehículo.

4. Evite maniobras peligrosas
Adelantamientos indebidos, cambios bruscos de carril o zigzaguear entre vehículos incrementan significativamente el riesgo de accidente, además de posibles sanciones.

5. Descanse y evite conducir con fatiga
Los trayectos largos pueden generar cansancio y disminuir la capacidad de reacción. Realizar pausas activas durante el recorrido ayuda a mantener la concentración.

6. Sea visible y anticipe riesgos
Utilice luces, elementos reflectivos y mantenga una conducción preventiva, atento a las condiciones de la vía, el clima y el comportamiento de otros actores.

Movilidad segura

Con estas recomendaciones, AKT Motos reafirma su compromiso con la construcción de una movilidad más segura, que va más allá de la comercialización de productos. De la mano de Rigoberto Urán, la compañía promueve una cultura basada en el cuidado, el respeto por las normas de tránsito y la responsabilidad en las vías.

A través de iniciativas como “Mi familia me espera”, la marca busca fortalecer la conciencia sobre la importancia de tomar decisiones responsables en cada trayecto. En temporadas de alta movilidad como Semana Santa, cuando aumenta significativamente el flujo de viajeros, la prevención, la prudencia y el compromiso con la vida se consolidan como factores determinantes para garantizar que cada viaje termine de manera segura.



*Contenido en colaboración con AKT Motos.