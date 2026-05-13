Con una asistencia histórica que superó las 4.900 personas, un crecimiento del 20,6% en las marcas participantes y un alza del 17,3% en las citas del negocio respecto a la edición anterior, se llevó a cabo en Medellín MinExpo Colombia 2026, la feria más importante de la industria minera en el país.
Entre el miércoles 15 y el jueves 16 de abril, Plaza Mayor Medellín fue el epicentro de este evento que cada año conecta a empresas y proveedores con nuevas oportunidades dentro de una industria que, como lo señaló Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería, ACM, le aportó a la economía nacional cerca de 14,3 billones de pesos durante 2025.
El balance al cierre del evento confirmó la consolidación de la feria como un espacio estratégico para conectar compañías mineras con proveedores nacionales que ofrecen soluciones en maquinaria, tecnología, servicios y operación y también en un espacio de conversación en relación al presente y el futuro de la industria minera.