Con una asistencia histórica que superó las 4.900 personas, un crecimiento del 20,6% en las marcas participantes y un alza del 17,3% en las citas del negocio respecto a la edición anterior, se llevó a cabo en Medellín MinExpo Colombia 2026, la feria más importante de la industria minera en el país. Entre el miércoles 15 y el jueves 16 de abril, Plaza Mayor Medellín fue el epicentro de este evento que cada año conecta a empresas y proveedores con nuevas oportunidades dentro de una industria que, como lo señaló Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería, ACM, le aportó a la economía nacional cerca de 14,3 billones de pesos durante 2025. El balance al cierre del evento confirmó la consolidación de la feria como un espacio estratégico para conectar compañías mineras con proveedores nacionales que ofrecen soluciones en maquinaria, tecnología, servicios y operación y también en un espacio de conversación en relación al presente y el futuro de la industria minera.

Conexiones de valor

La esencia de la feria es ser el epicentro de reuniones comerciales, vitrinas de innovación y conversaciones que se transformen en oportunidades de negocio, y de acuerdo con lo expresado por los asistentes y participantes, ese objetivo se cumplió en gran medida. Juan Nogueira, ingeniero de Cinomining, compañía especializada en equipos y maquinaria, aseguró que tomaron la decisión de participar en MinExpo Colombia 2026 porque tenían el deseo de convertir su experiencia en minería de carbón en nuevas oportunidades dentro de otros segmentos del sector, como el de oro, y la feria les permitió generar muchas conexiones de valor que, esperan, se concreten en futuros negocios más adelante. “MinExpo nos ofreció una oportunidad para consolidar esos años de experiencia, llegando a clientes con los que aún no habíamos conectado”, dijo Nogueira, y las expectativas fueron superadas con mucho margen. Durante la feria, la compañía logró más de 60 nuevos contactos comerciales. Diez de ellos avanzaron a procesos de cotización y algunos ya se tradujeron en ventas de equipos. Una experiencia similar experimentaron los representantes de Minecargold SAS, una compañía minera conformada por campesinos y comerciantes del sur del departamento de Bolívar. Para ellos, MinExpo Colombia 2026 fue el espacio ideal para fortalecer relaciones existentes y abrir nuevas conversaciones sobre innovación y mejora continua con proveedores estratégicos para su negocio. “Fue muy importante poder sentarnos con proveedores que vienen trabajando con Minecar desde hace muchos años, conocer su portafolio y hablar sobre qué podíamos innovar”, afirmó Shirley Hernández, representante de la compañía.

Una industria que promueve el desarrollo sostenible en las regiones