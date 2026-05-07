Después de su paso por importantes escenarios culturales y académicos como la Universidad de los Andes en Bogotá y Cartagena, y su participación en actividades alrededor de la COP16 en Cali, donde despertó gran interés en la comunidad internacional por su propuesta artística y ambiental, la exposición artística Manifiesto Megalodón, tiburones colombianos llega a Medellín para presentarse en el Centro Comercial Los Molinos. La muestra, que nació de una profunda investigación realizada por la artista colombiana Astrid Galán Sepúlveda, el Museo de Ciencias Naturales de Nueva York y la Universidad de los Andes, propone un recorrido que conecta arte, ciencia y educación ambiental, invitando a los visitantes a explorar la historia evolutiva de los tiburones, presentes en los océanos desde hace más de 400 millones de años, así como su papel fundamental en el equilibrio de los ecosistemas marinos. La exposición reúne más de 23 esculturas monumentales e instalaciones artísticas inspiradas en especies de tiburones que habitan o han habitado los océanos. Entre ellas se encuentran representaciones del tiburón blanco, tiburón martillo, tiburón ballena, tiburón duende, tiburón dormilón y el tiburón linterna enano, considerado uno de los más pequeños registrados.

Foto: Cortesía.

Megalodón, el atractivo principal

La obra central del recorrido es una representación escultórica del Megalodón, una especie prehistórica que habitó los océanos hace millones de años y cuya escultura alcanza aproximadamente 10 metros de longitud, convirtiéndose en una de las obras más impactantes de la exposición. La experiencia comienza con una escultura inspirada en el fósil de la mandíbula del Megalodón, concebida como un portal simbólico hacia el océano. A partir de allí, el público recorre distintos espacios que recrean paisajes submarinos con corales, anémonas fluorescentes y ambientes oceánicos, diseñados para estimular la observación, el aprendizaje y la reflexión sobre la riqueza de la vida marina. El montaje ocupa 674 metros cuadrados y está diseñado como una experiencia inmersiva que integra escultura, escenografía e infografías educativas. A lo largo del recorrido, los visitantes también encontrarán hologramas, proyecciones y sensores interactivos, recursos tecnológicos que permiten explorar de manera didáctica distintos aspectos del ecosistema marino y la diversidad de especies que lo habitan. Además de su componente artístico y educativo, la exposición incluye un espacio participativo donde los visitantes podrán firmar una de las esculturas como parte del Manifiesto Megalodón, un gesto simbólico de compromiso con la protección de los océanos.

Los centros comerciales también son cultura y educación

“En el marco de la celebración de nuestros 20 años, en Los Molinos continuamos fortaleciendo nuestra apuesta por ofrecer experiencias que conecten a la comunidad con el arte, la cultura y la educación. Manifiesto Megalodón, tiburones colombianos llega para invitarnos a reflexionar sobre la importancia de proteger los océanos y las especies que los habitan, y se suma a la propuesta de exposiciones que hemos presentado recientemente como Miguel Ángel y El Principito, que han demostrado que los centros comerciales también pueden ser escenarios de aprendizaje, encuentro y diálogo”, afirma Clara Heredia, gerente del Centro Comercial Los Molinos.

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