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Del 22 al 24 de abril, el festival reunirá a científicos, artistas, líderes sociales, empresas y ciudadanía alrededor de la sostenibilidad y cuidado de la vida.

  • Andrea Trujillo, quién guiará el Taller creativo: FloreSer desde el dibujo. FOTO: CORTESÍA
    Andrea Trujillo, quién guiará el Taller creativo: FloreSer desde el dibujo. FOTO: CORTESÍA
  • La neurocientífica Ana Ibáñez. FOTO: CORTESÍA
    La neurocientífica Ana Ibáñez. FOTO: CORTESÍA
  • Medellín acogerá el Festival de Regeneración Comfama con más de 40 actividades
hace 55 minutos
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La invitada central será la neurocientífica Ana Ibáñez, reconocida por sus más de 15 años de investigación en entrenamiento cerebral. Su conferencia magistral será el 22 de abril en el Auditorio San Diego, explorará cómo el conocimiento del cerebro ayuda a transformar hábitos, tomar decisiones y construir estilos de vida regenerativos.

Además, el festival contará con otros invitados como Josefina Klinger, fundadora de Mano Cambiada, la creadora de contenido Marce la recicladora, Alexandre Fernandes, cofundador del Instituto Alto (Brasil); y Cenejan Nakogui, representante de los indígenas Kogui. El cantautor colombiano Lucio Feuillet cerrará el festival con un concierto en Bodega/Comfama.

El Festival de Regeneración Comfama nace como una evolución natural de abrir conversaciones sobre el cuidado de la vida: un espacio para preguntarnos cómo vivir y relacionarnos con la naturaleza de maneras más conscientes y regenerativas”, dice Andrés Felipe Valencia, responsable de Festivales Comfama.

La neurocientífica Ana Ibáñez. FOTO: CORTESÍA
La neurocientífica Ana Ibáñez. FOTO: CORTESÍA

Raíces, Redes y Ritmos

La programación se organiza en tres ejes (Raíces, Redes y Ritmos) con experiencias diferenciadas para empresas, estudiantes y familias: talleres universitarios para jóvenes de colegios, actividades pedagógicas sobre biodiversidad con WWF, el Mercado De Vuelta al Origen con emprendimientos locales y sostenibles, y conversaciones sobre finanzas sostenibles, economías circulares y modelos de negocio regenerativos. También contará con actividades previas el 20 y 21 de abril en el Parque Biosuroeste (entre Támesis y Valparaíso).

Propósito

El Festival de Regeneración busca consolidarse como un encuentro anual que pone la vida en el centro de las decisiones, conectando a empresas, comunidades, academia y organizaciones sociales en torno a modelos de desarrollo que promuevan el bienestar social y ambiental.

Para conocer la programación completa dé clic aquí.

Medellín acogerá el Festival de Regeneración Comfama con más de 40 actividades

*Contenido realizado en alianza con Comfama.