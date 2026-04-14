Medellín acogerá el Festival de Regeneración Comfama con más de 40 actividades

La invitada central será la neurocientífica Ana Ibáñez, reconocida por sus más de 15 años de investigación en entrenamiento cerebral. Su conferencia magistral será el 22 de abril en el Auditorio San Diego, explorará cómo el conocimiento del cerebro ayuda a transformar hábitos, tomar decisiones y construir estilos de vida regenerativos.

Además, el festival contará con otros invitados como Josefina Klinger, fundadora de Mano Cambiada, la creadora de contenido Marce la recicladora, Alexandre Fernandes, cofundador del Instituto Alto (Brasil); y Cenejan Nakogui, representante de los indígenas Kogui. El cantautor colombiano Lucio Feuillet cerrará el festival con un concierto en Bodega/Comfama.

“El Festival de Regeneración Comfama nace como una evolución natural de abrir conversaciones sobre el cuidado de la vida: un espacio para preguntarnos cómo vivir y relacionarnos con la naturaleza de maneras más conscientes y regenerativas”, dice Andrés Felipe Valencia, responsable de Festivales Comfama.