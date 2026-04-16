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La sostenibilidad para El Tesoro Parque Comercial se traduce en acciones concretas y mediables. Una de ellas es la Feria de la Sostenibilidad, que se desarrollará del 22 al 26 de abril. Así es su labor en este tema.

  • La Feria de Sostenibilidad 2026 se realizará del 22 al 26 de abril. FOTO: Cortesía.
    La Feria de Sostenibilidad 2026 se realizará del 22 al 26 de abril. FOTO: Cortesía.
  • El Tesoro cuenta con una Zona de Servicios Sostenibles, donde las personas encuentran contenedores para depositar residuos peligrosos y reciclables, así como parqueaderos para bicicletas y patinetas eléctricas. Foto. Cortesía.
    El Tesoro cuenta con una Zona de Servicios Sostenibles, donde las personas encuentran contenedores para depositar residuos peligrosos y reciclables, así como parqueaderos para bicicletas y patinetas eléctricas. Foto. Cortesía.
  • En la Feria de Sostenibilidad El Tesoro participan marcas con expertos y novedades en vehículos eléctricos e híbridos. Foto: Cortesía.
    En la Feria de Sostenibilidad El Tesoro participan marcas con expertos y novedades en vehículos eléctricos e híbridos. Foto: Cortesía.
  • El Tesoro cuida el planeta con gestión ambiental y su Feria de Sostenibilidad
hace 1 minuto
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Desde la eficiencia energética, la gestión de residuos, hasta la promoción de una cultura ambiental entre sus visitantes, la sostenibilidad en El Tesoro se ha convertido en un eje transversal que redefine la experiencia de quienes lo habitan. Su enfoque integral es una evidencia de cómo un Parque Comercial puede evolucionar hacia un modelo en el que el desarrollo económico y la responsabilidad ambiental no solo coexisten, sino que se potencian mutuamente.

En el 2014, El Tesoro Parque Comercial inició la consolidación de sus estrategias de sostenibilidad bajo el programa Tesoro Consciente, con el propósito de ir más allá del cumplimiento normativo y construir un modelo integral de gestión ambiental.

Con el paso de los años, Tesoro Consciente se ha fortalecido mediante la medición de su huella de carbono, la implementación de acciones de mitigación y compensación, y la articulación de iniciativas en frentes como energía, agua, residuos y educación, evidenciando una evolución sostenida que hoy lo posiciona como un referente en el sector .

El Tesoro Parque Comercial ha tenido avances significativos que respaldan su gestión como la medición de su huella de carbono desde 2016 y la obtención de la certificación como Parque Comercial Carbono Neutro en 2023, reconocimiento que ha mantenido por tercer año consecutivo. La organización ha demostrado un compromiso sostenido con la reducción de su impacto ambiental a través de estrategias de mitigación y compensación.

“En el último año logramos una reducción del 1,3% en el consumo de energía, una cifra que equivale al consumo de un año en 500 hogares de la ciudad de Medellín”, indicó Andrea González, directora de mercadeo de El Tesoro Parque Comercial.

El Tesoro cuenta con una Zona de Servicios Sostenibles, donde las personas encuentran contenedores para depositar residuos peligrosos y reciclables, así como parqueaderos para bicicletas y patinetas eléctricas. Foto. Cortesía.
El Tesoro cuenta con una Zona de Servicios Sostenibles, donde las personas encuentran contenedores para depositar residuos peligrosos y reciclables, así como parqueaderos para bicicletas y patinetas eléctricas. Foto. Cortesía.

Espacios sostenibles

El alcance de la sostenibilidad va más allá de lo ambiental, a través de alianzas con distintas organizaciones, se hace transformación de los residuos o su correcta disposición final. Un ejemplo de transformación es la construcción de parques infantiles para niños con el plástico de un solo uso, recolectado junto a Botellas de Amor, y que en 2025, sumados a Saciar y Nutresa, lograron llevar uno de estos parques al barrio La Cruz en Medellín. De esta manera, genera un impacto tangible en el bienestar de distintos territorios.

Además, la promoción de la movilidad sostenible, espacios pedagógicos y servicio orientados a la ciudadanía. El Tesoro busca que la sostenibilidad no sea un concepto abstracto, sino una práctica cotidiana que influye en las decisiones y hábitos de sus visitantes.

Cada vez, más personas están haciendo una mejor separación de residuos en sus hogares y los están trayendo al Parque Comercial”, señaló Andrea González.

Feria de Sostenibilidad 2026

En la Feria de Sostenibilidad El Tesoro participan marcas con expertos y novedades en vehículos eléctricos e híbridos. Foto: Cortesía.
En la Feria de Sostenibilidad El Tesoro participan marcas con expertos y novedades en vehículos eléctricos e híbridos. Foto: Cortesía.

El escenario clave para visibilizar estos esfuerzos y conectar a los visitantes con marcas e iniciativas comprometidas con el medio ambiente es la Feria de Sostenibilidad. Este año se desarrollará 22 al 26 de abril de 2026. El evento reunirá propuestas que van desde ecomovilidad hasta experiencias educativas, convirtiéndose en una plataforma para compartir buenas prácticas y generar conciencia en torno al consumo.

Así abril se convierte en un mes estratégico para El Tesoro, no solo por la realización de este evento, sino porque concentra la presentación de resultados, aprendizajes y avances en materia ambiental. Es también un momento para fortalecer el vínculo con la comunidad y reafirmar el compromiso de la marca con un desarrollo más sostenible.

Más allá de los logros alcanzados, el reto para El Tesoro Parque Comercial es evolucionar en un entorno donde las exigencias ambientales y sociales son cada vez mayores. Su apuesta demuestra que la sostenibilidad es un proceso continuo de transformación.

El Tesoro cuida el planeta con gestión ambiental y su Feria de Sostenibilidad

*Contenido realizado en alianza con El Tesoro Parque Comercial.