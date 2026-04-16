El Tesoro cuida el planeta con gestión ambiental y su Feria de Sostenibilidad

Desde la eficiencia energética, la gestión de residuos, hasta la promoción de una cultura ambiental entre sus visitantes, la sostenibilidad en El Tesoro se ha convertido en un eje transversal que redefine la experiencia de quienes lo habitan. Su enfoque integral es una evidencia de cómo un Parque Comercial puede evolucionar hacia un modelo en el que el desarrollo económico y la responsabilidad ambiental no solo coexisten, sino que se potencian mutuamente.

En el 2014, El Tesoro Parque Comercial inició la consolidación de sus estrategias de sostenibilidad bajo el programa Tesoro Consciente, con el propósito de ir más allá del cumplimiento normativo y construir un modelo integral de gestión ambiental.

Con el paso de los años, Tesoro Consciente se ha fortalecido mediante la medición de su huella de carbono, la implementación de acciones de mitigación y compensación, y la articulación de iniciativas en frentes como energía, agua, residuos y educación, evidenciando una evolución sostenida que hoy lo posiciona como un referente en el sector .

El Tesoro Parque Comercial ha tenido avances significativos que respaldan su gestión como la medición de su huella de carbono desde 2016 y la obtención de la certificación como Parque Comercial Carbono Neutro en 2023, reconocimiento que ha mantenido por tercer año consecutivo. La organización ha demostrado un compromiso sostenido con la reducción de su impacto ambiental a través de estrategias de mitigación y compensación.

“En el último año logramos una reducción del 1,3% en el consumo de energía, una cifra que equivale al consumo de un año en 500 hogares de la ciudad de Medellín”, indicó Andrea González, directora de mercadeo de El Tesoro Parque Comercial.