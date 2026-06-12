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La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) anunció la próxima apertura del proceso de selección Empresas Sociales del Estado 2. El concurso contempla oportunidades para perfiles profesionales, técnicos y asistenciales, e incluye plazas reservadas para personas con discapacidad.

  • Foto: Cortesía.
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Más de 3.000 vacantes estarán disponibles en el nuevo proceso de selección de la CNSC
hace 54 minutos
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Las Empresas Sociales del Estado (ESE) son entidades públicas encargadas de la prestación de servicios de salud a los ciudadanos. Con este nuevo proceso de selección, la CNSC busca fortalecer el talento humano del sector salud mediante un concurso de méritos que promueve la igualdad de oportunidades, la inclusión y la transparencia en el acceso al empleo público.

La convocatoria contempla más de 3.000 vacantes en 98 Empresas Sociales del Estado, distribuidas en 22 departamentos y 106 municipios del país. Los cargos estarán disponibles en los niveles profesional, técnico y asistencial, y abarcan perfiles relacionados con áreas como enfermería, medicina, bacteriología, administración, contaduría, psicología, ingeniería, trabajo social, salud pública y otras disciplinas vinculadas a la prestación de servicios de salud y apoyo administrativo.

Uno de los aspectos destacados de este proceso es su enfoque inclusivo. En cumplimiento de la Ley 2418 de 2024, se han reservado 250 vacantes para personas con discapacidad, con inscripciones totalmente gratuitas, ampliando así las oportunidades de participación y acceso al empleo público para esta población. Además, las vacantes estarán disponibles en distintas regiones del país, lo que permitirá la vinculación de talento en diversos territorios.

La CNSC invitó a los interesados a prepararse para la apertura de inscripciones y a consultar previamente la información del proceso, los requisitos y las ofertas disponibles a través de sus canales oficiales. Los aspirantes podrán conocer las características de cada cargo mediante el Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad (SIMO), plataforma en la que se realizará el proceso de inscripción una vez se habilite la convocatoria.

¿Cómo participar?

- Consulte el acuerdo y el anexo en el que se establecen las reglas del proceso de selección la página web de la CNSC (Procesos en desarrollo)

- Ingrese a la página web y haga clic en el sistema de registro SIMO o entre directamente a través de https://simo.cnsc.gov.co/

- Regístrese para establecer su usuario y la contraseña. -

- Consulte el empleo que se ajusta a su perfil e identifique el número de la Oferta Pública de Empleo de Carrera (OPEC) correspondiente. En esta encontrará la información general del cargo (dependencia, ciudad o municipio, número de vacantes); manual de funciones del empleo y requisitos específicos como estudios y experiencia.

- En el panel de control digite el número de la OPEC o seleccione la lista desplegable del campo convocatoria.

- Puede marcar como favorito o seleccionar la vacante de su interés para acceder al formulario. Haga clic en el botón confirmación de empleo. Le saldrán las opciones de pago de los derechos de participación.

- Luego de realizar el pago, deberá formalizar su aspiración en el botón Inscripción. Verifique la información y marque aceptar.

Revisar los requisitos y conocer las condiciones de participación son acciones que pueden facilitar una postulación exitosa. Consulte más información en www.cnsc.gov.co

InfogrÃ¡fico
Más de 3.000 vacantes estarán disponibles en el nuevo proceso de selección de la CNSC

*Contenido en colaboración con CNSC.