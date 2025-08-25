Llega la 18ª edición de Expoagrofuturo con las últimas tendencias del sector agropecuario

Del 10 al 12 de septiembre Plaza Mayor de Medellín tendrá la 18ª edición de Expoagrofuturo, que, organizada por Agrilink y Corferias, es el punto de encuentro más relevante para los actores del ecosistema agroalimentario, dentro del marco de la semana del Agro, con actividades de impacto nacional e internacional.

Entre algunos expertos destacados están:

• Jaime Elizondo (México). Referente en producción regenerativa y uso de animales para regeneración de suelos.

• André Aguiar (Brasil). Ingeniero agrónomo con enfoque en eficiencia productiva y sostenibilidad.

• Alex Foessel (EE.UU.). PhD en Robótica por Carnegie Mellon y experto en innovación aplicada al agro.

• Camilo Manrique (Colombia). Empresario agropecuario de Villavicencio, Meta, líder en producción sostenible de palma de aceite y ganadería.