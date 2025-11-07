FISE 2025: innovación, sostenibilidad y negocios para el futuro energético de Latinoamérica

Medellín se prepara para recibir, del 11 al 13 de noviembre, una nueva edición de la Feria Internacional del Sector Eléctrico – FISE, el encuentro más relevante para el sector eléctrico en la región. Más de 450 empresas de 30 países participarán en una muestra comercial que presentará soluciones, tecnologías y tendencias que están transformando la energía del futuro.
Organizada por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y CIDET, con el Cluster Energía Sostenible como aliado estratégico, la feria se consolida como una vitrina de innovación, conocimiento y oportunidades comerciales para empresas, profesionales e instituciones vinculadas al ecosistema energético.