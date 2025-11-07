FISE 2025: innovación, sostenibilidad y negocios para el futuro energético de Latinoamérica

Medellín se prepara para recibir, del 11 al 13 de noviembre, una nueva edición de la Feria Internacional del Sector Eléctrico – FISE, el encuentro más relevante para el sector eléctrico en la región. Más de 450 empresas de 30 países participarán en una muestra comercial que presentará soluciones, tecnologías y tendencias que están transformando la energía del futuro. Organizada por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y CIDET, con el Cluster Energía Sostenible como aliado estratégico, la feria se consolida como una vitrina de innovación, conocimiento y oportunidades comerciales para empresas, profesionales e instituciones vinculadas al ecosistema energético.

Un punto de encuentro global para el sector eléctrico

Durante tres días, 13.000 asistentes —entre empresarios, técnicos, representantes gubernamentales e inversionistas— se reunirán en Plaza Mayor Medellín para intercambiar experiencias, fortalecer alianzas y explorar nuevas oportunidades de negocio. Delegaciones de países como Brasil, Turquía, España, China, Estados Unidos y México presentarán sus avances tecnológicos y soluciones que impulsan la transición energética de la región.

Espacios diseñados para hacer negocios

La Feria FISE contará con dos ruedas de negocios orientadas a la dinamización comercial del sector: La Rueda Internacional, organizada junto con ProColombia y el apoyo de la Alcaldía de Medellín, reunirá a cerca de 60 compradores de América Latina interesados en soluciones innovadoras. La Rueda Nacional, abierta a toda la muestra comercial, conectará a más de 110 compradores en busca de alianzas estratégicas y nuevas oportunidades. Ambas iniciativas refuerzan el papel de FISE como un catalizador de la cooperación empresarial en la industria eléctrica regional.

Conocimiento, sostenibilidad y propósito

La feria ofrecerá una amplia agenda técnica y académica, con charlas especializadas, ágoras del conocimiento, zonas de networking y espacios de bienestar, además de actividades como la competencia FISE Metering Skills, que promueve el talento y la formación técnica. En el frente ambiental, FISE reafirma su compromiso con la sostenibilidad mediante la alianza con C-Neutral, con la que compensará su huella de carbono. A esto se suma la iniciativa “Cervezas con Huellitas”, que impulsa la adopción responsable de animales rescatados, integrando innovación y responsabilidad social en un mismo propósito.

Un escenario para transformar la energía