Si su empresa o negocio realiza actividades bajo supervisión de entidades como la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), es posible que en algún momento haya recibido un requerimiento o una visita oficial y se haya sentido abrumado sin saber si incurrió en una falta que pueda generar sanciones económicas o, mucho más importante, afectar la reputación de su marca.

Ante este tipo de situaciones puede contar con DHM Consultoría Legal, una firma con más de 15 años de experiencia en asuntos regulatorios y sancionatorios, que acompaña a las empresas para entender, prevenir o resolver este tipo de procesos frente al Estado.

Fernando Javier Hernández Arroyo, abogado y representante legal de DHM Consultoría Legal, señala que muchos empresarios y comerciantes desconocen las normas que deben cumplir según su objeto comercial o actividad económica.

Entidades como la SIC tienen la facultad de vigilar y controlar el cumplimiento de una amplia gama de normativas, incluyendo, pero no limitándose a: el régimen de competencia, el control de precios, las regulaciones aplicables a los distribuidores de combustibles, los reglamentos técnicos, las normas sobre preempacados (cantidad de producto) o las de protección al consumidor. Esto lo realiza la entidad a través de visitas, solicitudes de información y recolección de pruebas que, en caso de encontrar irregularidades, pueden derivar en investigaciones formales contra la empresa.

“Hay empresas que, por desconocimiento o descuido, incumplen normas clave y terminan recibiendo multas millonarias, afectando su reputación e incluso enfrentando el cierre temporal de sus establecimientos”, explica Hernández, quien trabajó por más de ocho años en la SIC.

Hernández agrega que la SIC puede iniciar una investigación cuando se vulnera el régimen de libre competencia —como en casos de competencia desleal o prácticas restrictivas-, se incumplen las normas establecidas para su vigilancia –control de precios de combustibles o medicamentos, reglamentos técnicos, datos personales, entre otras-, o no se atienden sus órdenes o instrucciones, ya sea al negar información requerida o impedir inspecciones y auditorías en los establecimientos.