“Las personas no son transacciones y las casas no son solo ladrillos”

Durante más de 14 años Bibiana Jiménez trabajó como asesora comercial en el área de ventas, sin embargo, de manera inesperada recibió una propuesta para trabajar como asesora inmobiliaria. “Hace 6 años alguien vio un potencial diferente en mí y me ofreció trabajar en bienes raíces, ahí inicia mi historia”

Cuando le propusieron dar el salto, la idea le pareció lejana. Conocía agentes inmobiliarios y admiraba su trabajo, pero sentía que era un mundo demasiado complejo. “No creía en mí, no pensaba que estuviese hecha para esto”, recuerda.

Aun así, decidió intentarlo. El cambio implicó empezar desde cero, aprender un nuevo lenguaje y superar los límites mentales que ella misma se había impuesto. Bastó una experiencia para despejar cualquier duda, el primer apartamento que mostró también fue el primero que vendió.

Más allá de la satisfacción profesional, lo que la marcó fue descubrir que tenía la capacidad de conectar a las personas con el lugar donde querían construir una nueva etapa de sus vidas.

Con el tiempo entendió que una vivienda no es solamente una propiedad, detrás de cada compra o venta existen historias que no se cuentan. Hay familias que crecen, personas que migran, herencias que deben resolverse y ciclos que llegan a su fin.