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Las propiedades se compran y se venden, pero lo que habita en ellas también hacen parte de cada negociación. Esta es la experiencia de Bibiana Jiménez.

  • Bibiana Jiménez, agente inmobiliaria independiente. FOTO: Manuel Saldarriaga.
    Bibiana Jiménez, agente inmobiliaria independiente. FOTO: Manuel Saldarriaga.
  • “Las personas no son transacciones y las casas no son solo ladrillos”
hace 30 minutos
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Durante más de 14 años Bibiana Jiménez trabajó como asesora comercial en el área de ventas, sin embargo, de manera inesperada recibió una propuesta para trabajar como asesora inmobiliaria. “Hace 6 años alguien vio un potencial diferente en mí y me ofreció trabajar en bienes raíces, ahí inicia mi historia”

Cuando le propusieron dar el salto, la idea le pareció lejana. Conocía agentes inmobiliarios y admiraba su trabajo, pero sentía que era un mundo demasiado complejo. “No creía en mí, no pensaba que estuviese hecha para esto”, recuerda.

Aun así, decidió intentarlo. El cambio implicó empezar desde cero, aprender un nuevo lenguaje y superar los límites mentales que ella misma se había impuesto. Bastó una experiencia para despejar cualquier duda, el primer apartamento que mostró también fue el primero que vendió.

Más allá de la satisfacción profesional, lo que la marcó fue descubrir que tenía la capacidad de conectar a las personas con el lugar donde querían construir una nueva etapa de sus vidas.

Con el tiempo entendió que una vivienda no es solamente una propiedad, detrás de cada compra o venta existen historias que no se cuentan. Hay familias que crecen, personas que migran, herencias que deben resolverse y ciclos que llegan a su fin.

Le puede interesar: Conozca la oferta de vivienda usada de Medellín y su área metropolitana, haciendo clic aquí.

“Las personas no son transacciones y las casas no son solo ladrillos”

Abrir puertas a nuevas historias

Para Bibiana su trabajo comienza mucho antes de mostrar un inmueble y termina mucho después de entregar una llave.

Recuerda una de sus ventas con una mujer cercana a los 90 años, que debía vender la casa donde había criado a sus hijos, nietos y bisnietos. Mientras su familia se enfocaba en concretar el negocio, Bibiana percibió que detrás de cada visita había algo más profundo, el dolor de despedirse de una vida entera construida entre esas paredes.

Acompañarla en ese proceso emocional terminó siendo tan importante como la venta misma, cuando llegó el momento de entregar la propiedad, las lágrimas dieron paso a sonrisas y abrazos.

Hace poco más de un año llegó a Tu360Inmobiliario, donde ha encontrado un respaldo que ha fortalecido su trabajo y le ha permitido seguir creciendo. Hoy mantiene la misma convicción que descubrió en sus primeros días como agente: “las personas no son transacciones y las casas no son solo ladrillos”. Para ella, cada venta representa una historia que comienza y otra que merece ser despedida de la mejor manera posible.

Conozca la oferta de vivienda de Tu360Inmobiliario haciendo clic aquí.

*Contenido en colaboración con Tu360Inmobiliario.

**Tu360Inmobiliario es un portal operado por Negocios Digitales Colombia S.A.S.. Los agentes inmobiliarios son independientes y hacen parte de una alianza entre El Colombiano S.A.S. y Negocios Digitales Colombia S.A.S.. Las alternativas de financiación son ofrecidas por Bancolombia S.A.