La Secretaría de Educación de Medellín lanza el movimiento Medellín Tiene Talento

La Secretaría de Educación de Medellín, en alianza con TalentPitch, anuncia el lanzamiento de una iniciativa sin precedentes que reunirá a los 350.000 jóvenes de las instituciones educativas públicas de la ciudad en convocatorias tipo flows diseñadas para descubrir y conectar talentos con múltiples escenarios en la ciudad. El movimiento busca invitar a todos los estudiantes de 219 colegios públicos de la ciudad que sueñan con ser: artistas, deportistas, creativos digitales, emprendedores, innovadores solucionadores de retos, investigadores y creadores de roles de las empresas de sus sueños, con el objetivo de descubrirlos y conectarlos en todo el país a través de listas de reproducción en vídeo para lograr conectarlos con: marcas, empresas, asociaciones, escuelas, academias, centros deportivos, universidades, eventos, celebridades y líderes empresariales que quieran apoyarlos a impulsar sus sueños. Aquí puede conocer más sobre el movimiento y unirse al flow.

Una oportunidad de ciudad

Según cifras de la Alcaldía de Medellín, más de 200.000 jóvenes participan cada año en programas deportivos, culturales y académicos, lo que demuestra el enorme interés en jóvenes que quieren alcanzar sus metas. De igual forma, el 62 % de los jóvenes entre 14 y 28 años manifiestan interés en vincularse a programas de innovación y emprendimiento, abriendo la posibilidad de que el talento paisa cree proyectos de forma masiva. La Secretaría de Educación de Medellín reafirma su compromiso de transformar la educación de la ciudad a través de la innovación y la tecnología. En este camino, TalentPitch se suma como aliado tecnológico, creando un espacio digital donde los estudiantes podrán crear sus portafolios en vídeo, mostrar sus talentos, adquirir votos, generar conexiones, unirse a flows de cientos de oportunidades de marcas y otros actores del ecosistema.

¿Cómo unirse?