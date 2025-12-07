El Oriente antioqueño vive una de las etapas de crecimiento más aceleradas de su historia reciente: nuevas empresas, ampliación de vías, expansión urbana y presión creciente sobre los servicios públicos. En medio de ese panorama, Marinilla dejó de ser vista como un punto de paso de la autopista Medellín-Bogotá y los corredores turísticos de los embalses para perfilarse como un referente regional en planificación, inversión social y modernización territorial.
Quienes recorren hoy sus barrios, conversan con comerciantes o transitan sus veredas perciben un cambio evidente: obra pública en marcha, claridad fiscal, gestión ordenada y decisiones que se traducen en hechos. La transformación no responde a un discurso optimista: se sustenta en inversiones sociales y de infraestructura que, según cálculos oficiales, superan los $250.000 millones entre zonas urbanas y rurales.