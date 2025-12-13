Pico y Placa Medellín

La apertura de una tienda en el Centro Comercial Oviedo dedicada a esta piedra rinde homenaje al arte de la joyería artesanal y al valor de las técnicas tradicionales.

    Las esmeraldas tienen una bella transformación en la joyería Inter. Foto: Julio César Herrera
    Alfredo Restrepo es un joyero con alma y un diseñador innato. Foto: Julio César Herrera
hace 6 horas
bookmark

La apertura de la boutique Joyería Inter Esmeraldas marca un nuevo hito en los 44 años de trayectoria de la marca Inter, profundamente ligada a la vida de Alfredo Restrepo, un joyero de alma sensible para quien cada pieza es tan única como la piedra verde que la inspira.

Restrepo resalta las cualidades únicas de la esmeralda colombiana, cuyo ADN mineral combina berilio y silicato con trazas de cromo, vanadio y otros metales que le otorgan ese verde intenso y luminoso, altamente valorado por conocedores y amantes de las gemas en todo el mundo.

“La apertura de la tienda es un homenaje a los artesanos y a los artistas que, con talento y dedicación, transforman cada pieza en una obra de arte”, afirma Restrepo, quien comienza cada diseño a lápiz antes de llevarlo al computador para crear una imagen tridimensional que luego es tallada a mano por expertos joyeros.

Esmeraldas con historia

Los diseños de Joyería Inter Esmeraldas están inspirados en relatos ancestrales como la Leyenda de El Dorado, donde el oro y las esmeraldas eran protagonistas en rituales sagrados de adoración.

“Nuestra boutique busca que cada visitante viva más que una compra: una experiencia sensorial y emocional que toque sus sentidos y, en especial, su alma”, dice don Alfredo Restrepo.

A propósito de los entusiastas de la piedra verde, don Alfredo destaca que cada vez son más los colombianos que se animan a adquirir esmeraldas, una gema que atrae a numerosos visitantes extranjeros. Una de las grandes ventajas de Joyería Inter Esmeraldas es que garantiza la certificación tanto del origen de la esmeralda como del oro que compone cada pieza.

“También es importante resaltar que nuestras esmeraldas cuentan con una traza de sostenibilidad y circularidad, lo que significa que su extracción y procesamiento se realizan con respeto por la naturaleza y por la dignidad de las personas que hacen parte de esta cadena”, señala Restrepo.

Una belleza natural

La esmeralda, por sus propiedades físicas y su elegancia natural, se adapta a una amplia variedad de cortes como el rectangular, cojín, trapecio, óvalo, diamante, marquesa o pera. Sin embargo, esa misma versatilidad también la hace delicada frente a golpes o caídas, por lo que requiere cuidados especiales.

“La piedra tiene un desgaste natural con el tiempo. En Joyería Inter Esmeraldas podemos darle una nueva vida: volverla a tallar, humectarla y resignificarla para que mantenga su belleza y valor”, agrega.

Alfredo Restrepo es un joyero con alma y un diseñador innato. Foto: Julio César Herrera
Alfredo Restrepo es un joyero con alma y un diseñador innato. Foto: Julio César Herrera

La ruta de la esmeralda

1. Las esmeraldas de Joyería Inter nacen en las entrañas de la zona esmeraldera de Cundinamarca.

2. El material llega en estado natural para ser evaluado por expertos artesanos.

3. Don Alfredo Restrepo diseña cada pieza a mano, inspirado en los sueños de sus clientes o en la riqueza de las joyas precolombinas.

4. Luego, los maestros joyeros dan vida a la creación, elaborando a mano cada detalle en el taller de Joyería Inter.

5. Finalmente, la joya queda lista para ser exhibida y encontrar a su nuevo dueño.

Contenido en colaboración con Joyería Inter