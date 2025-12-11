Aunque un reciente estudio del MIT advierte que pocas compañías obtienen retornos con el uso de Inteligencia Artificial en sus sistemas, en SAP la historia de sus clientes es distinta. Según su CEO, ya hay más de 34.000 empresas usando SAP Business AI y, actualmente, todos los proyectos ya incluyen esta tecnología. El mensaje central durante el SAP AI Fest 2025 fue claro; el valor de la IA consiste en el buen entendimiento de los procesos de negocio y la calidad y gobernanza de los datos que se usan.

Para la Country Manager de SAP en Colombia, Catalina Manrique, el éxito reside en tres pilares: IA, datos y aplicaciones. SAP se desmarca de la IA genérica al integrarla en el core del negocio, utilizando sus aplicaciones como fuente de datos, las cuales han buscado transformar la eficiencia, agilidad y sostenibilidad por más de 50 años, Este andamiaje permite que desarrollos como Joule, su copiloto central, pase de ser un asistente a un orquestador de procesos críticos, desde la gestión de compras hasta los reports financieros.

Hoy, el 69 % de las empresas en el país anticipa un cambio ventajoso con el uso de la IA . SAP demostró con ejemplos reales, cómo empresas locales están innovando, destacando casos como: Ivanagro, Puntos Colombia, Corbeta, Summa y Auteco. Además, destacó su interés en Medellín al considerar que la ciudad genera una cuarta parte de su negocio en Colombia y que es sin duda un polo de innovación.