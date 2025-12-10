La Inteligencia Artificial (IA) ha dejado de ser una simple tendencia para convertirse en la base de la próxima generación de los negocios, y bajo ese panorama, SAP, transforma sus cinco décadas de experiencia en soluciones que impulsan la eficiencia, agilidad y sostenibilidad empresarial para tomar la delantera. Según su vicepresidente de Arquitectura para Latinoamérica, Jair Cuervo, el principal diferenciador de los nuevos modelos IA de la compañía es que “entienden el contexto de negocio para tomar mejores decisiones”, a diferencia de otros modelos que solo manejan texto o información dispersa.
Pico y Placa Medellín
viernes
3 y 4
3 y 4