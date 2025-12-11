La hazaña médica ocurrió a las 11:45 a.m. del 1° de diciembre de 1985, cuando el nuevo corazón de Antonio Yepes, un albañil de 36 años comenzó a latir por sí solo. Los especialistas de la entonces Clínica Cardiovascular Santa María -hoy Clínica Cardio VID- realizaron el primer trasplante de corazón en Colombia, un logro impensado para la época. La noticia se difundió rápidamente y trajo un respiro en medio de profundas tristezas que vivía el país tras la toma del Palacio de Justicia y la avalancha del Nevado del Ruiz. “Este logro demostró que era posible cumplir el sueño de los pioneros de la Congregación Mariana de generar bienestar e impacto social a través de un servicio médico de excelencia”, dice el director general de la Clínica Cardio VID, Carlos Alberto Lozano.

Una cirugía fuera de lo común

Para la época, el trasplante de corazón era una cirugía exótica y el país no contaba con profesionales formados para realizarla. Aun así, la determinación del doctor Alberto Villegas Hernández, fundador de la Clínica, permitió reunir lo necesario: se formó en el exterior, convocó al equipo de trasplantes renales del Hospital San Vicente de Paúl y conformó un grupo interdisciplinario. Junto con los doctores Darío Fernández Vergara y Mario Montoya Toro, lograron un hito que hoy se refleja en 677 trasplantes de corazón realizados en la Clínica. El prestigio de la Clínica Cardio VID trasciende fronteras. “Somos un centro de formación al que acuden especialistas de diferentes países para profundizar sus conocimientos en áreas como falla cardíaca, fibrilación auricular o hipertensión pulmonar. Además, en la Clínica se forma talento en las especialidades foco, en alianza con las principales universidades”, destaca Lozano.

El doctor Álvaro Quintero, jefe de Trasplantes de la Clínica Cardio VID, con su equipo de trabajo. Foto: Cortesía

Transformando vidas

Cuarenta años después del primer trasplante de corazón, la Clínica Cardio VID mantiene su liderazgo en cardiología intervencionista para niños y adultos. Más de 800 trasplantes de corazón y pulmón, y su consolidación como centro de investigación, educación y atención de alta complejidad en las especialidades cardiovascular, torácica, pulmonar y neurovascular ratifican su impacto. Es el centro con más trasplantes de corazón en Colombia, con cerca del 40 % de los realizados en el país y hace parte de los primeros 30 hospitales y clínicas en realizar este tipo de procedimientos. El doctor Álvaro Quintero, jefe del Programa de Trasplantes, destaca que la Clínica, en articulación con otros centros de trasplantes, cuenta con experiencia en procedimientos combinados como el trasplante simultáneo de corazón y riñón. Además, resalta “que somos el centro líder en el país en retrasplantes de corazón -cuando un primer trasplante ha fallado-, con más del 90 % de estos procedimientos realizados. Señala que uno de los principales desafíos es la escasa disponibilidad de donantes. Un solo donante puede beneficiar hasta a 55 personas, y en Colombia 4.170 pacientes esperan un órgano o tejido. Por eso, desde la Clínica invitamos a manifestar en vida la voluntad de donar”.

Al día en innovaciones

La Clínica Cardio VID sigue marcando hitos en la medicina, incorporando procedimientos e innovaciones que mejoran la calidad de vida de los pacientes con afecciones en el corazón, los pulmones y el cerebro. • El primer trasplante de pulmón del país (1997) y, un año después, el trasplante bilateral (de los dos pulmones). • El trasplante de corazón a un bebé de tres meses. • La incorporación de la terapia ECMO (Oxigenación por Membrana Extracorpórea) en 2013, es un soporte vital que funciona fuera del cuerpo para ayudar a pacientes con insuficiencia cardíaca o pulmonar grave, clave durante la pandemia para el manejo de pacientes graves por COVID. • La cirugía EXIT, o tratamiento intraparto ex útero, un procedimiento en el que se opera al feto, en este caso con problemas del corazón, mientras permanece conectado a la placenta de su madre, siendo el primer procedimiento de este tipo registrado en Latinoamérica y el segundo en el mundo. Esta intervención se realizó con la Clínica Universitaria Bolivariana. • La implantación de válvulas mitrales sin cirugía mediante procedimientos percutáneos (cateterismo). • La terapia de asistencia ventricular (corazones artificiales), que le brinda calidad de vida a los pacientes que no son candidatos a trasplante.

La sede Ciudad del Río de la Clínica Cardio VID. Foto: Cortesía

Clínica del futuro en Ciudad del Río