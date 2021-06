JFK siempre al lado de sus comunidades

La Cooperativa está cada vez más cerca de sus asociados y familias a través de una apuesta constante centrada en ofrecerles beneficios marcados por la solidaridad.

Hablar de ayuda mutua y empatía significa entender el propósito con el que JFK Cooperativa Financiera ha trabajado hace más de cinco décadas y que se resume en promover y fomentar el sentido solidario en diferentes comunidades de Medellín y su Área Metropolitana, Oriente cercano y Bogotá. Su objetivo hoy está enmarcado en las personas, y tanto empleados, asociados como las comunidades vecinas a su área de operación, reconocen cada uno de los beneficios que han recibido de la Entidad y que los ha llevado a transformar sus vidas.

Evelyn Natalia Hoyos Holguín, directora de la agencia Alpujarra en Medellín, afirma que una de esas evidencias de ayuda a sus asociados son los Auxilios por Solidaridad, en los que la Cooperativa ha invertido cerca de $1.400 millones en lo que va de 2021. “La Cooperativa brinda apoyo a los asociados a través de los Auxilios por Solidaridad en caso de Hospitalización, Calamidad Doméstica, Muerte de Familiar, Solidaridad Especial y Ahorrador. Otro apoyo de resaltar es el de los Alivios financieros, para los que se dispuso del Fondo de Solidaridad en 2020 más de $24 mil millones. Ahora nos encontramos en una tercera fase de Alivios, en los que se invertirán cerca de $6.000 millones en quienes cumplan con los parámetros establecidos, logrando así impactar a decenas de personas que han estado en situaciones difíciles con sus compromisos financieros por la coyuntura actual”.

Uno de los beneficiados con estos Alivios fue Juan José Gallego García, asociado desde hace más de cuatro años a la agencia Rionegro, en el Oriente antioqueño: “Recibí un Auxilio para normalizar mi crédito, pues tuve problemas para responder con un compromiso y, gracias al alivio que me otorgó JFK, pude salir adelante. Además, hace un tiempo también recibí un apoyo para pagar los estudios de mi hijo”.

Las alternativas de crédito para libre destino con tasas fijas, amplios plazos y seguro de vida del crédito sin costo, entre otros beneficios, también representan un impulso para aquellas personas que sueñan con transformar sus vidas y las de sus familias, viendo en la Cooperativa un apoyo que, en momentos como el que vivimos podría ser difícil recibir. Este es el caso de Blanca Mery Corredor, asociada de la agencia El Tunal en Bogotá, quien accedió a un crédito y pudo cumplir su meta de remodelar su apartamento.

“En JFK veo bastantes oportunidades y eso me hace sentir muy contenta porque me han dado grandes beneficios, entre ellos la facilidad del crédito para poder remodelar mi casa que siempre había sido mi sueño. Cuando me he visto alcanzada con el pago de mi cuota me han dado la posibilidad de acudir a ellos para buscar algún acuerdo. Siempre piensan en el bienestar de las personas”, afirma Corredor.

Se respira solidaridad

Y es que la solidaridad en la Entidad se transmite de adentro hacia afuera, por lo que su sentido de apoyo hacia los demás también está enfocado en cada uno de sus empleados, quienes sienten y comparten con orgullo las acciones que desde la Cooperativa se fomentan para el beneficio de la comunidad.

Para Evelyn Natalia Hoyos Holguín, este propósito solidario se vive día a día en la Entidad: “En la Cooperativa hay un ambiente de buena comunicación, salarios justos, posibilidades de crecimiento profesional, acompañamiento y acondicionamiento de puestos de trabajo para laborar en casa. Siempre nos sentimos acompañados y respaldados por una empresa que ha hecho lo posible por garantizar nuestras condiciones laborales en este tiempo de crisis”.

De igual forma, desde mayo de 2021, la Entidad brinda más beneficios sin costo para sus asociados mediante el Plan de Asistencias JFK Te Acompaña diseñados para atender a los asociados y a sus familias en las áreas de salud, educación, orientación veterinaria y vehicular. En materia de cultura, educación y entretenimiento se destacan sus conciertos virtuales, caravanas musicales, la entrega de kits escolares, el sorteo de auxilios educativos, la asistencia a cursos, capacitaciones y los regalos de Navidad, brindados por la Entidad para sus asociados, ahorradores y comunidad en general.

Una cifra: en lo que va corrido de este año, la Entidad ha destinado $12.572 millones de pesos en auxilios, desarrollo sostenible de la comunidad, beneficios financieros y solidaridades para sus asociados, ahorradores, clientes y comunidad en general.

Conozca más sobre JFK, sus eventos y cada uno de sus servicios en www.jfk.com.co