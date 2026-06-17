IU Digital de Antioquia, educación que llega lejos para estar más cerca

En Colombia, las condiciones geográficas, las limitaciones económicas y las brechas tecnológicas han condicionado durante décadas el acceso a la educación superior. Para muchos estudiar se convirtió en una meta distante, sin embargo, frente a este panorama la Institución Universitaria Digital de Antioquia construyó una propuesta académica centrada en los territorios y en las personas que históricamente quedaron por fuera del sistema educativo.
Más allá de todo lo que ha logrado la IU Digital de Antioquia, su enfoque estratégico es la construcción de un modelo que inspire la educación de Antioquia y Colombia. La Digitalidad Próxima es su modelo propio de educación con 3 pilares: incluyente, enfoque territorial y sentido humano, y para el nuevo plan de desarrollo, ahora cuenta con un pilar más: Educación a lo largo de la vida.
Uno de los ejemplos más visibles de este modelo está en los Nodos Territoriales de Proximidad, espacios físicos establecidos en 17 municipios del país, en los que se brindan programas como alfabetización digital, formación a docentes rurales y acompañamiento a estudiantes de educación media para el tránsito inmediato a la educación superior.
Los nodos también son la presencia de la institución en los territorios, los estudiantes de la IU pueden descargar su material de estudio, hablar con los profes de los Nodos de sus dudas académicas y trabajar allí con compañeros de la región, incluso conectarse a sus clases si viven en zonas donde no tienen conectividad