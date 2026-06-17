IU Digital de Antioquia, educación que llega lejos para estar más cerca

En Colombia, las condiciones geográficas, las limitaciones económicas y las brechas tecnológicas han condicionado durante décadas el acceso a la educación superior. Para muchos estudiar se convirtió en una meta distante, sin embargo, frente a este panorama la Institución Universitaria Digital de Antioquia construyó una propuesta académica centrada en los territorios y en las personas que históricamente quedaron por fuera del sistema educativo. Más allá de todo lo que ha logrado la IU Digital de Antioquia, su enfoque estratégico es la construcción de un modelo que inspire la educación de Antioquia y Colombia. La Digitalidad Próxima es su modelo propio de educación con 3 pilares: incluyente, enfoque territorial y sentido humano, y para el nuevo plan de desarrollo, ahora cuenta con un pilar más: Educación a lo largo de la vida. Uno de los ejemplos más visibles de este modelo está en los Nodos Territoriales de Proximidad, espacios físicos establecidos en 17 municipios del país, en los que se brindan programas como alfabetización digital, formación a docentes rurales y acompañamiento a estudiantes de educación media para el tránsito inmediato a la educación superior. Los nodos también son la presencia de la institución en los territorios, los estudiantes de la IU pueden descargar su material de estudio, hablar con los profes de los Nodos de sus dudas académicas y trabajar allí con compañeros de la región, incluso conectarse a sus clases si viven en zonas donde no tienen conectividad

Nodo en El Plateado, Argelia, Cauca. Foto: Cortesía.

Esta iniciativa toma protagonismo en un país donde la brecha digital sigue siendo un desafío. Para muchas personas, actividades cotidianas como solicitar una cita médica, descargar documentos oficiales o acceder a servicios en línea representan obstáculos significativos. La IU Digital de Antioquia no solo promueve la educación superior, sino también la ciudadanía digital y la inclusión tecnológica. “Nuestro enfoque humano se materializa en el fortalecimiento de las habilidades para la vida. Más allá de las mal denominadas habilidades blandas, buscamos que nuestros estudiantes desarrollen capacidad de agencia para afrontar con éxito los desafíos de una sociedad cada vez más compleja”, afirma Jasson Alberto de la Rosa, rector de la IU Digital de Antioquia.

Jasson Alberto de la Rosa, rector de la IU Digital de Antioquia. Foto: Cortesía.

Una educación de calidad, flexible y cercana

La mayoría de sus alumnos son trabajadores que estudian, personas que deben equilibrar sus responsabilidades laborales y familiares con su formación académica. Pfor eso, el modelo combina actividades sincrónicas y asincrónicas, permitiendo que cada estudiante avance de acuerdo con sus posibilidades sin sacrificar calidad académica. Esta visión también se refleja en la atención a poblaciones con necesidades particulares. Actualmente, la institución universitaria acompaña a estudiantes indígenas, personas privadas de la libertad, víctimas del conflicto armado, habitantes de zonas rurales y ciudadanos en situación de discapacidad, entre otros grupos. Para cada uno de ellos se desarrollan ajustes razonables que facilitan la permanencia y el éxito en sus procesos educativos. El 72 % de los egresados se encuentra vinculado en el mercado laboral y ejerce en áreas relacionadas con su formación, el 42 % corresponde a la primera generación de profesionales en sus familias, un indicador que demuestra el impacto de la educación en la transformación social y económica de los territorios.

Estudiante en Villavicencio. Foto: Cortesía.

Además, la IU Digital de Antioquia tiene presencia en 32 departamentos y 517 municipios del país y proyecta llegar a los más de 1.100 que existen en Colombia. La institución universitaria también ha fortalecido su dimensión internacional, hoy cuenta con estudiantes colombianos en diez países, muchos de ellos migrantes o deportistas de alto rendimiento que encuentran en la modalidad digital una oportunidad para continuar su formación académica sin importar dónde se encuentren. De esta manera, la IU Digital de Antioquia construye una visión de largo plazo, con el acompañamiento del reconocido experto internacional en educación superior Jamil Salmi y con el ex secretario de educación de Antioquia, Humberto Díez, la institución trabaja en un plan estratégico con horizonte al año 2050. La meta es consolidarse como un referente de innovación educativa, inclusión y transformación territorial. En una época marcada por la automatización y los avances tecnológicos, la IU Digital de Antioquia plantea una reflexión diferente, la tecnología es una herramienta para llegar, pero la cercanía humana es la que permite permanecer. Bajo esa premisa construye una institución universitaria que no espera a que los estudiantes la encuentren, sino que sale a buscarlos para demostrarles que la educación superior también puede ser una realidad para ellos. “Mientras muchos miran hacia otros planetas, nosotros hemos decidido mirar hacia el interior del ser humano. Ahí está la clave para construir procesos educativos con mayor sentido y permanencia”, destaca Jasson Alberto de la Rosa, rector de la IU Digital de Antioquia.