IPROPANEL®, innovación desde la eficiencia industrial

La innovación industrial no siempre inicia con un nuevo producto. A veces comienza con una pregunta incómoda: ¿qué hacer con el material que sobra? Eso fue lo que se planteó IPROCOM, una compañía especializada en la inyección de componentes plásticos y en la aplicación de recubrimientos de alto desempeño.

Durante años, con el liderazgo de Juan Carlos Zuleta Acevedo, su experiencia se concentró en fabricar piezas resistentes al impacto, ligeras y estructuralmente confiables. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión no estuvo en lo que producían, sino en lo que decidieron no desechar.

De ese proceso nace IPROPANEL, una solución arquitectónica desarrollada a partir de la reincorporación de residuos posindustriales de plástico ABS bajo un modelo de reciclaje mecánico interno. Este proyecto, gestado entre 2017 y 2018, no se trata de material reciclado de terceros, sino de la reutilización estratégica del propio excedente productivo.