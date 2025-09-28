El rol del líder trasciende a la mera gestión, por eso, INALDE Business School no solo forma a los empresarios, sino que cultiva un liderazgo con propósito que fomenta la competitividad empresarial en el departamento.

El liderazgo implica una gran responsabilidad, no solo con la compañía, sino con la región. Las decisiones directivas repercuten en el bienestar tanto de los empleados y sus familias como de las comunidades donde opera la empresa. Esta realidad exige formación constante.

Pilar de la transformación

El éxito de una organización depende en gran medida de sus líderes, quienes deben tener la visión y las herramientas para tomar decisiones acertadas. INALDE ofrece en Antioquia programas que van más allá de la teoría. Como señala Badhir Jiménez, director financiero de Haceb Whirpool Industrial y alumno del Programa de Alta Dirección Empresarial, una de las principales ventajas es que los profesores no se dedican “netamente a la academia, sino que tienen una combinación entre el mundo académico y el mundo empresarial, lo que asegura que el conocimiento sea aplicable y relevante para los desafíos del día a día”.

La selección de un perfil diverso de participantes, con experiencias en diferentes sectores y cargos, potencia esta dinámica. Como menciona Iván Darío Espinosa, gerente de contabilidad, impuestos y control financiero de Suramericana S.A. y participante del Programa de Alta Dirección Empresarial, “eso ayuda a construir más criterio y a entender mucho desde la experiencia porque analizan los problemas desde su formación”. Para ambos, esta interacción entre pares con diferentes puntos de vista es esencial para desarrollar un pensamiento crítico y encontrar soluciones innovadoras.