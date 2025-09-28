Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

El ecosistema empresarial de Antioquia, reconocido por su dinamismo e innovación, demanda líderes capaces de navegar la complejidad del mundo actual y, a su vez, generar un impacto positivo y duradero.

  • Son espacios que fomentan el intercambio de experiencias y conocimientos entre pares. FOTOS cortesía
    Son espacios que fomentan el intercambio de experiencias y conocimientos entre pares. FOTOS cortesía
  • Los participantes, que incluyen gerentes, dueños de empresas y emprendedores, aportan perspectivas diversas. FOTOS cortesía
    Los participantes, que incluyen gerentes, dueños de empresas y emprendedores, aportan perspectivas diversas. FOTOS cortesía
hace 7 horas
bookmark

El rol del líder trasciende a la mera gestión, por eso, INALDE Business School no solo forma a los empresarios, sino que cultiva un liderazgo con propósito que fomenta la competitividad empresarial en el departamento.

El liderazgo implica una gran responsabilidad, no solo con la compañía, sino con la región. Las decisiones directivas repercuten en el bienestar tanto de los empleados y sus familias como de las comunidades donde opera la empresa. Esta realidad exige formación constante.

Pilar de la transformación

El éxito de una organización depende en gran medida de sus líderes, quienes deben tener la visión y las herramientas para tomar decisiones acertadas. INALDE ofrece en Antioquia programas que van más allá de la teoría. Como señala Badhir Jiménez, director financiero de Haceb Whirpool Industrial y alumno del Programa de Alta Dirección Empresarial, una de las principales ventajas es que los profesores no se dedican “netamente a la academia, sino que tienen una combinación entre el mundo académico y el mundo empresarial, lo que asegura que el conocimiento sea aplicable y relevante para los desafíos del día a día”.

La selección de un perfil diverso de participantes, con experiencias en diferentes sectores y cargos, potencia esta dinámica. Como menciona Iván Darío Espinosa, gerente de contabilidad, impuestos y control financiero de Suramericana S.A. y participante del Programa de Alta Dirección Empresarial, “eso ayuda a construir más criterio y a entender mucho desde la experiencia porque analizan los problemas desde su formación”. Para ambos, esta interacción entre pares con diferentes puntos de vista es esencial para desarrollar un pensamiento crítico y encontrar soluciones innovadoras.

Los participantes, que incluyen gerentes, dueños de empresas y emprendedores, aportan perspectivas diversas. FOTOS cortesía
Los participantes, que incluyen gerentes, dueños de empresas y emprendedores, aportan perspectivas diversas. FOTOS cortesía

Líderes integrales para la región

Antioquia requiere líderes que estén a la altura de los desafíos y las oportunidades que se presentan. La formación continua es una necesidad imperante, no un lujo. Los líderes de la región tienen la responsabilidad de mantenerse actualizados y de adquirir nuevas herramientas. En este sentido, INALDE ofrece alternativas para transformar. Tal y como lo recuerda Jiménez, “se potencian esas habilidades, a veces un poco más duras, otras veces más soft, en las que el líder empresarial tiene la alternativa de encontrar conocimiento con profesores de primer nivel”.

El liderazgo con propósito que promueve INALDE fomenta no solo la competencia técnica y la visión estratégica, sino también la empatía, el compromiso social y la capacidad de construir relaciones sólidas.

633
directivos de Antioquia eligieron a Inalde en 2024.

Liderazgo y la competitividad

Un líder con las herramientas adecuadas potencia el desempeño de su equipo y de la organización. Para Espinosa, los programas de INALDE han fortalecido sus bases para decidir de forma estratégica en su cotidianidad. “Esta seguridad y criterio son esenciales para la toma de decisiones estratégicas que impulsan la competitividad”, agrega.

La formación proporcionada por los programas de INALDE les ha permitido fortalecer su perfil directivo, mejorar la toma de decisiones y potenciar las capacidades de sus equipos, lo que demuestra la conexión directa entre el desarrollo del líder y los resultados de la empresa. La competitividad no es solo un objetivo financiero, es el resultado de un liderazgo que actúa con propósito.

* Contenido en colaboración con INALDE Business School