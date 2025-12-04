Pico y Placa Medellín

Desde Rionegro, la empresa ofrece servicios especializados en ayudas diagnósticas, combinando tecnología de punta, un equipo altamente calificado y un enfoque humanizado que prioriza la atención personalizada para pacientes de todo el Oriente antioqueño.

  IMEDI tiene la mejor tecnología de punta para realizar diagnósticos médicos con total precisión. Foto: Cortesía
    IMEDI tiene la mejor tecnología de punta para realizar diagnósticos médicos con total precisión. Foto: Cortesía
  • El equipo humano y altamente capacitado está a disposición de los pacientes de IMEDI. Foto: Cortesía
    El equipo humano y altamente capacitado está a disposición de los pacientes de IMEDI. Foto: Cortesía
hace 4 horas
bookmark

Un congreso de radiología fue el punto de partida para que tres de los cuatro socios de IMEDI – Especialistas en Imágenes Diagnósticas– decidieran fundar esta empresa, que desde 2017 tiene presencia en Rionegro. Hoy, IMEDI cuenta con un portafolio de servicios diversificado y un equipo de profesionales comprometido con la atención especializada en salud.

“Desde el posgrado de radiología soñábamos con emprender, inspirados por algunos de nuestros profesores. En medio de un evento académico, decidimos hacer realidad ese sueño y establecernos en el Oriente antioqueño, una región en crecimiento que demanda servicios diagnósticos de alta calidad”, explicó Lina Marcela Cadavid Álvarez, médica radióloga pediátrica y miembro de la junta directiva de IMEDI.

El objetivo de IMEDI es contribuir al bienestar de los pacientes mediante ayudas diagnósticas precisas y oportunas, fundamentales para orientar adecuadamente el tratamiento y garantizar una atención de calidad.

IMEDI ofrece una amplia gama de servicios en imágenes diagnósticas, incluyendo Resonancia Magnética, Elastografía Hepática, Biopsias, Tomografía Computarizada, Mamografía, Ecografía Doppler en todas sus modalidades y Rayos X, entre otros. Estos servicios se complementan con tecnología de punta e Inteligencia Artificial, lo que permite optimizar los tiempos de los exámenes y aumentar la precisión en los resultados.

“En IMEDI contamos con tecnología de última generación, pero lo que realmente nos diferencia es que la combinamos con una atención centrada en el paciente. Nuestro servicio es profundamente humanizado, porque entendemos que la relación médico-paciente debe ser cercana y empática. Esa combinación de innovación tecnológica y trato personalizado es un valor agregado que ofrecemos con compromiso y vocación”, destacó la doctora Cadavid.

Especialistas con gran formación

Otra de las fortalezas de IMEDI es la alta cualificación de su equipo humano, conformado por médicos con especialidades y subespecialidades en distintas áreas. “Contamos con especialistas para cada parte del cuerpo, lo que garantiza diagnósticos precisos no solo por el soporte tecnológico, sino por el criterio y la experiencia médica que respalda cada estudio”, destacó la doctora Cadavid.

Por ejemplo, IMEDI cuenta con profesionales en formación avanzada en radiología, medicina del dolor y técnicas como resonancia magnética cardíaca. También dispone de anestesiólogos especializados en sedaciones fuera del quirófano, un procedimiento complejo que requiere alto nivel de experticia. Además, el equipo incluye especialistas en evaluación multiparamétrica del hígado, lo que permite un análisis profundo y preciso de este órgano.

Además, IMEDI ofrece un servicio poco común en Antioquia: la videodeglución. Esta prueba, con la ayuda de una fonoaudióloga experta, permite evaluar en tiempo real el proceso de deglución y es fundamental para el diagnóstico y manejo de pacientes pediátricos, adultos mayores y personas con cáncer que presentan dificultades para tragar.

IMEDI también se posiciona como un aliado estratégico para las empresas, gracias a la agilidad en la atención y la entrega oportuna de resultados, lo que reduce significativamente los tiempos de espera para los pacientes. Además, ofrece servicios especializados para los procesos de selección de personal, evaluaciones periódicas de salud para empleados y otros exámenes requeridos por los empleadores, contribuyendo al bienestar laboral y la eficiencia empresarial.

El equipo humano y altamente capacitado está a disposición de los pacientes de IMEDI. Foto: Cortesía
El equipo humano y altamente capacitado está a disposición de los pacientes de IMEDI. Foto: Cortesía

Atención con calidez

Actualmente, IMEDI ofrece servicios de alta calidad, pero su visión va más allá: busca mantenerse a la vanguardia tecnológica, implementar un programa de prevención en salud y continuar ampliando su cobertura para llegar a más pacientes cada día.

Sus instalaciones están diseñadas para la comodidad del usuario, con espacios agradables, fácil acceso y parqueadero, además de procesos ágiles y eficientes enfocados en el bienestar del paciente.

IMEDI atiende usuarios con pólizas de medicina prepagada, así como pacientes particulares y de EPS. Además, cuenta con una línea de crédito propia con tasas asequibles, pensada para quienes requieren facilidades de pago.

Si necesita acceder a alguno de los servicios de IMEDI o desea contactar a uno de sus especialistas, puede hacerlo a través de:

Web: IMEDI

Línea WhatsApp: 3001715560

*Contenido en colaboración con IMEDI