Guro, la empresa colombiana que transforma el sector asegurador en la región

El sector asegurador colombiano atraviesa una etapa de transformación impulsada por la digitalización y el crecimiento sostenido de la industria. En 2025, las primas emitidas del sector superaron los $61 billones de pesos, consolidando al seguro como uno de los mercados financieros más relevantes del país.
Sin embargo, pese al tamaño del negocio, gran parte de la intermediación aseguradora aún opera con estructuras fragmentadas, procesos manuales y baja integración tecnológica. En medio de este contexto aparece Guro, una empresa tecnológica desarrollada en Medellín que está redefiniendo la forma en que opera el ecosistema del seguro.