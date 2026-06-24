¡Aliste su lista de mercado para el Trasnochón de Euro Supermercados!

Este viernes, 26 de junio, los 20 almacenes Euro Supermercados se ponen la camiseta del descuento con El Trasnochón. Así que alístese desde ya para disfrutar de los mejores productos, a los mejores precios. Y es que desde la apertura de su primer almacén en la Central Mayorista en 2001, Euro Supermercados la ha tenido clara: que sus clientes encuentren en sus tiendas todo lo que necesitan, incluso, esos antojos extra, con una combinación de ahorro efectivo en el espacio correcto. Por esto, como reconocimiento a la fidelidad y permanencia de sus clientes, cada mes brinda un descuento imperdible con el Trasnochón y en junio, como si fuera poco, conecta al día siguiente con su gran promoción EUROLOCURA, que les dan la posibilidad de llenar su carrito de productos de la canasta familiar y de otros que, quizás, sean de difícil compra en otras épocas del año. Muy a propósito para esta época de vacaciones de la temporada escolar y la fiebre mundialista.

Por algo, entonces, el Trasnochón es una de las jornadas del mes más esperadas por todos. Una jornada promocional imperdible, en la que los almacenes de la cadena y sus proveedores se unen para brindar un 20% de descuento* con cualquier medio de pago desde la 1:00 p.m. y hasta el cierre de cada establecimiento, y del 25% para los clientes que tienen la tarjeta de crédito Davivienda o Sistecrédito durante todo el día. Una oportunidad para que sus compras de fin de mes sean mucho más económicas y, con eso, “pueda tener más recursos para otro tipo de gastos”, dice Carlos Alberto Jaramillo, gerente de Euro Supermercados.