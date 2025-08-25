Entender Bre-B, más breve y sin complicaciones

Hoy, la información corre, vuela y se hace viral. Ahora, con Bre-B, esta realidad no ha sido distinta. Por eso, comprendiendo que necesita información fácil de digerir y entender, le explicamos sin tanto rodeo de qué se trata Bre-B. Para empezar, es importante que comprenda qué es Bre-B y por qué todo el país está hablando de esto. Bre-B es una infraestructura pública, que fue creada por el Banco de la República, con el objetivo de habilitar pagos inmediatos entre cualquier entidad financiera en Colombia. Eso, en palabras más sencillas, quiere decir que antes, cuando transfería dinero de un banco a otro, este se veía reflejado en la cuenta destino unos días después; sin embargo, ahora la plata llegará de inmediato. También, es importante que sepa que Bre-B no es una aplicación ni una nueva billetera digital, sino que se trata de un sistema que funcionará de manera invisible para los clientes, pero que permitirá que bancos, billeteras y otras plataformas se conecten de manera más eficiente, ágil y universal. Cuando Bre-B esté completamente implementado en septiembre de 2025, cualquier persona podrá transferir dinero entre cuentas de diferentes entidades en segundos (y gratis), sin importar si se trata de un banco tradicional o una billetera. Desde ya, las entidades participantes han comenzado a habilitar el registro de llaves Bre-B, que serán fundamentales para identificar las cuentas receptoras de estas transferencias inmediatas. Con esta introducción, lo invitamos a navegar por una serie de preguntas y respuestas, para que todo sea más claro. Sabemos que lo nuevo puede generar dudas, y por eso, es importante que cada colombiano entienda a fondo Bre-B y lo adopte con total confianza.

¿Qué son las llaves de las que tanto se hablan?

Son una herramienta de identificación, que pueden ser su número de celular, correo electrónico, número de cédula o un código alfanumérico. Son identificadores únicos que podrá registrar como llave en su entidad bancaria y que le permitirán recibir dinero en su cuenta de forma simple, sin tener que compartir un número de cuenta tradicional. Cada llave debe estar asociada a una única cuenta o billetera digital a la vez para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento del sistema. Esto significa que no será posible tener su número de celular registrado simultáneamente en dos bancos diferentes como llave Bre-B. Sin embargo, “puede cambiar su llave de una entidad a otra fácilmente. Por ejemplo, si ya tiene su celular registrado como llave en otro banco, pero quiere asociarlo a su Cuenta Nu, puede hacer la solicitud desde la App Nu, donde será guiado en el proceso de cambio. Una vez confirmada la reasignación, todas las transferencias dirigidas a ese número llegarán a su Cuenta Nu. Este sistema busca facilitar la interoperabilidad y simplificar la forma de recibir dinero”, explican voceros de la entidad financiera, que también implementará Bre-B.

¿Es más rápido?

Sí. En la actualidad, si alguien necesita enviar dinero a una cuenta en un banco diferente, a menudo debe esperar un tiempo para que la transacción se refleje, o incluso pagar una tarifa. Con Bre-B esto será cosa del pasado. Este sistema funcionará como una autopista digital que conecta a todas las entidades e instituciones financieras, permitiendo que el dinero se mueva en cuestión de segundos.

¿Es seguro Bre-B?

Sí. Esta herramienta cuenta con capas avanzadas de protección para minimizar los riesgos de fraude y garantizar la integridad de los pagos. . Protección de Datos Sensibles: Bre-B utiliza “llaves” (claves) únicas como identificadores personales para reducir el fraude y los ciberataques. En el caso de Nu, por ejemplo, puede usar su Nu Placa (@ + su Nu Placa) como llave, la cual no muestra información personal sensible. · Controles de verificación avanzados: cada llave pasa por múltiples capas de validación para asegurar que solo el propietario legítimo pueda realizar cambios o transacciones. Al transferir dinero con sus llaves, ninguna entidad le pedirá su PIN para confirmar su identidad. . Seguridad en las transacciones: en cada transacción, Bre-B autenticará su dispositivo y solicitará su PIN para confirmación. En este caso, Nu también refuerza la seguridad con autenticación avanzada y cifrado de datos; la comunicación entre la aplicación Nu y sus servidores está protegida por protocolos de seguridad modernos. . Regulación y supervisión: Bre-B es un sistema del Banco de la República y está supervisado por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), lo que asegura transacciones seguras, confiables y que cumplen con las regulaciones establecidas. · Medidas de seguridad adicionales: entidades financieras como Nu ofrecen herramientas como SOS Nu, un centro de seguridad con información y procedimientos sobre cómo actuar si los datos personales se ven comprometidos, el cual se actualiza periódicamente. Por este motivo, los clientes de esta entidad están protegidos por “Defensas Inteligentes” que reconocen y pueden evitar transacciones que se desvíen del patrón de comportamiento típico. “Nu invierte constantemente en innovaciones tecnológicas para proteger a sus más de 123 millones de clientes en Brasil, México y Colombia”, indica el último informe de Earnings.

¿Qué va a pasar con Redeban y Transfiya?

Redeban y Transfiya son plataformas tecnológicas que actualmente permiten transferencias y operaciones interbancarias. Sin embargo, funcionan de forma fragmentada y con limitaciones según la entidad. Con la llegada de Bre-B, Colombia consolidará todos estos sistemas en una sola infraestructura interoperable y de tiempo real. Durante el periodo de transición (previsto hasta septiembre de 2025), estas seguirán operando para permitir que las personas realicen transferencias con normalidad mientras se completa la migración tecnológica y operativa al nuevo sistema. A partir de la implementación definitiva, todas las transferencias interbancarias pasarán por Bre-B, lo cual traerá beneficios en costos y simplicidad, sin que el usuario tenga que decidir por qué canal enviar dinero. Bre-B representa la evolución que hará que todos los sistemas de pago instantáneo sean más rápidos, seguros y accesibles para todos los colombianos.

El 4x1000: entendiendo los cambios

El 4x1.000 es un tema que siempre genera preguntas, especialmente con la implementación de Bre-B. Es importante conocer que el 4x1.000 sigue vigente en Colombia y aplica a los movimientos financieros que superan los topes definidos por la Ley. Desde la Ley 2277 de 2022 se estableció un cambio importante: la intención es que ya no sea necesario marcar una única cuenta exenta del 4x1.000. En su lugar, el objetivo es que todas las cuentas a nombre de una misma persona se consoliden y el impuesto se aplique solo una vez se superen los montos exentos mensuales (aproximadamente de $17.429.650 o 350 UVT en 2025) en el total de los movimientos de todas esas cuentas. Aunque esta norma buscaba implementarse desde diciembre de 2024, la infraestructura tecnológica para consolidar la información de todas las cuentas de un mismo usuario y aplicar la exención de manera automática, aún no está completamente lista a nivel de todo el sistema financiero. Esto ha generado un retraso en su ejecución.

Devolución del 4x1000: un beneficio exclusivo de Nu