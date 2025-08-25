Entender Bre-B, más breve y sin complicaciones

Hoy, la información corre, vuela y se hace viral. Ahora, con Bre-B, esta realidad no ha sido distinta. Por eso, comprendiendo que necesita información fácil de digerir y entender, le explicamos sin tanto rodeo de qué se trata Bre-B.
Para empezar, es importante que comprenda qué es Bre-B y por qué todo el país está hablando de esto. Bre-B es una infraestructura pública, que fue creada por el Banco de la República, con el objetivo de habilitar pagos inmediatos entre cualquier entidad financiera en Colombia. Eso, en palabras más sencillas, quiere decir que antes, cuando transfería dinero de un banco a otro, este se veía reflejado en la cuenta destino unos días después; sin embargo, ahora la plata llegará de inmediato.
También, es importante que sepa que Bre-B no es una aplicación ni una nueva billetera digital, sino que se trata de un sistema que funcionará de manera invisible para los clientes, pero que permitirá que bancos, billeteras y otras plataformas se conecten de manera más eficiente, ágil y universal.
Cuando Bre-B esté completamente implementado en septiembre de 2025, cualquier persona podrá transferir dinero entre cuentas de diferentes entidades en segundos (y gratis), sin importar si se trata de un banco tradicional o una billetera. Desde ya, las entidades participantes han comenzado a habilitar el registro de llaves Bre-B, que serán fundamentales para identificar las cuentas receptoras de estas transferencias inmediatas.
Con esta introducción, lo invitamos a navegar por una serie de preguntas y respuestas, para que todo sea más claro. Sabemos que lo nuevo puede generar dudas, y por eso, es importante que cada colombiano entienda a fondo Bre-B y lo adopte con total confianza.