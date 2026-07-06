El Trasnochón de Euro Supermercados vuelve este 8 de julio con más oportunidades de ahorro

Las 20 tiendas de Euro Supermercados realizarán este miércoles 8 de julio una nueva edición de su Trasnochón, una estrategia que ofrece un 20% de descuento* con cualquier medio de pago desde la 1:00 p.m. y hasta el cierre de cada establecimiento, y del 25% para los clientes que tienen la tarjeta de crédito Davivienda o Sistecrédito durante todo el día.

La iniciativa ha logrado consolidarse como una oportunidad para que los clientes no solo adquieran productos puntuales, sino que realicen el mercado completo de su hogar. Diego Martínez, quien participó en el pasado Trasnochón de Euro Supermercados realizado el pasado 26 de junio, asegura que las promociones representan una diferencia en el bolsillo frente a una jornada habitual de compras, considerando “el ahorro perceptible desde el primer momento”.

Su opinión es compartida por otros clientes, como Rodrigo Baena, un asiduo cliente, quien considera que estos eventos permiten realizar compras que normalmente no se incluyen en el mercado tradicional.

Por esto, para muchos hogares, el Trasnochón de Euro Supermercados se ha convertido en una experiencia familiar, donde encuentran una ocasión para planear las compras con anticipación, comparar opciones y maximizar el rendimiento de cada peso invertido.