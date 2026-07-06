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Con descuentos de hasta el 25 % y una experiencia de compra pensada para toda la familia, el Trasnochón de Euro Supermercados regresa este 8 de julio para seguir impulsando el ahorro de los hogares.

  • El Trasnochón es una jornada que se realiza una vez al mes, donde además de descuentos, los colaboradores de Euro Supermercados ofrecen a sus clientes la mejor atención para que vivan una experiencia única. Fotos: cortesía.
    El Trasnochón es una jornada que se realiza una vez al mes, donde además de descuentos, los colaboradores de Euro Supermercados ofrecen a sus clientes la mejor atención para que vivan una experiencia única. Fotos: cortesía.
  • El Trasnochón de Euro Supermercados vuelve este 8 de julio con más oportunidades de ahorro
03 de julio de 2026
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Las 20 tiendas de Euro Supermercados realizarán este miércoles 8 de julio una nueva edición de su Trasnochón, una estrategia que ofrece un 20% de descuento* con cualquier medio de pago desde la 1:00 p.m. y hasta el cierre de cada establecimiento, y del 25% para los clientes que tienen la tarjeta de crédito Davivienda o Sistecrédito durante todo el día.

La iniciativa ha logrado consolidarse como una oportunidad para que los clientes no solo adquieran productos puntuales, sino que realicen el mercado completo de su hogar. Diego Martínez, quien participó en el pasado Trasnochón de Euro Supermercados realizado el pasado 26 de junio, asegura que las promociones representan una diferencia en el bolsillo frente a una jornada habitual de compras, considerando “el ahorro perceptible desde el primer momento”.

Su opinión es compartida por otros clientes, como Rodrigo Baena, un asiduo cliente, quien considera que estos eventos permiten realizar compras que normalmente no se incluyen en el mercado tradicional.

Por esto, para muchos hogares, el Trasnochón de Euro Supermercados se ha convertido en una experiencia familiar, donde encuentran una ocasión para planear las compras con anticipación, comparar opciones y maximizar el rendimiento de cada peso invertido.

Cada mes, Euro Supermercados brinda un descuento imperdible con el Trasnochón y entre junio y julio, como si fuera poco, conecta con su gran promoción EUROLOCURA. De esta manera, la marca fortalece su presencia en Medellín, el Área Metropolitana y el Oriente antioqueño, donde cuenta con 16 tiendas, además de dos puntos de venta en Montería y dos más en Barranquilla.

Así, Euro Supermercados reafirma su compromiso de acompañar a las familias con alternativas de ahorro reales, promociones atractivas y espacios pensados para que hacer mercado siga siendo una experiencia cercana, conveniente y beneficiosa para todos.

El Trasnochón de Euro Supermercados vuelve este 8 de julio con más oportunidades de ahorro

*Aplican términos y condiciones.

Para más información ingrese a aquí