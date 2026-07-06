La aplicación de intermediación tecnológica evoluciona en Medellín para funcionar exclusivamente bajo un esquema de suscripción que permite a los usuarios arrendadores aceptar solicitudes de arrendamiento y reemplazar el cobro por porcentaje en cada solicitud de arrendamiento completada. Con este modelo, los usuarios arrendadores podrán quedarse con el 100 % de las ganancias generadas en cada solicitud durante la vigencia de su suscripción. Y es que Medellín tiene un ritmo propio. Una ciudad que DiDi reconoce por su dinamismo, su cultura de innovación y la forma en que la tecnología hace parte de la vida cotidiana de las personas. En este contexto, la aplicación anuncia la llegada de DiDi Cero Comisión, un nuevo esquema dirigido a usuarios arrendadores que buscan más claridad, control al momento de generar ganancias adicionales a través de la app. La iniciativa nace después de escuchar las necesidades de los usuarios arrendadores. Con este modelo, el usuario arrendador compra una suscripción por un periodo determinado que le permite aceptar solicitudes de arrendamiento y, en lugar de pagar una comisión por cada solicitud de arrendamiento completada, paga la suscripción cada que lo desee. Durante la vigencia del plan, las solicitudes de arrendamiento que complete tendrán 0 % de comisión, por lo que conservará el 100 % de las ganancias generadas por esas solicitudes. Para esto, aplican términos y condiciones disponibles en la aplicación.

¿Cómo funciona DiDi Cero Comisión?

En el modelo tradicional, la aplicación cobra un porcentaje en cada solicitud de arrendamiento completada, asociado a la prestación del servicio de tecnología. Con DiDi Cero Comisión, el usuario arrendador conoce previamente el valor de la suscripción y puede conectarse para aceptar solicitudes sin que se le aplique una comisión por cada arrendamiento completado durante la vigencia del plan. Inicialmente, DiDi ofrece planes de suscripción de uno y tres días, pensados para adaptarse a distintos perfiles: desde quienes se conectan durante buena parte del día, hasta quienes lo hacen de manera más ocasional. Así, cada usuario arrendador puede elegir el plan que mejor se ajuste a sus rutinas y a la forma en que utiliza la aplicación para conectarse y generar ganancias adicionales. Con este nuevo esquema, DiDi busca ofrecer mayor claridad sobre el costo de conectarse a la aplicación mediante un pago fijo durante el periodo de la suscripción. “Con la llegada de DiDi Cero Comisión queremos seguir fortaleciendo nuestra presencia local y ofrecer un modelo más claro para los usuarios arrendadores, que les permite conocer desde el inicio cuánto pagarán por conectarse a la aplicación. Una vez activen la suscripción, las solicitudes de arrendamiento completadas tendrán 0% de comisión, lo que les permitirá conservar el 100 % de las ganancias generadas durante la vigencia del plan que elijan, según sus necesidades”, señaló Nicolás Uribe, gerente senior de operaciones para DiDi.

Nicolás Uribe, gerente senior de operaciones para DIDI. Foto: Cortesía.

Tecnología para conectar mejor a la ciudad