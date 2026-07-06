La aplicación de intermediación tecnológica evoluciona en Medellín para funcionar exclusivamente bajo un esquema de suscripción que permite a los usuarios arrendadores aceptar solicitudes de arrendamiento y reemplazar el cobro por porcentaje en cada solicitud de arrendamiento completada. Con este modelo, los usuarios arrendadores podrán quedarse con el 100 % de las ganancias generadas en cada solicitud durante la vigencia de su suscripción.
Y es que Medellín tiene un ritmo propio. Una ciudad que DiDi reconoce por su dinamismo, su cultura de innovación y la forma en que la tecnología hace parte de la vida cotidiana de las personas. En este contexto, la aplicación anuncia la llegada de DiDi Cero Comisión, un nuevo esquema dirigido a usuarios arrendadores que buscan más claridad, control al momento de generar ganancias adicionales a través de la app.
La iniciativa nace después de escuchar las necesidades de los usuarios arrendadores. Con este modelo, el usuario arrendador compra una suscripción por un periodo determinado que le permite aceptar solicitudes de arrendamiento y, en lugar de pagar una comisión por cada solicitud de arrendamiento completada, paga la suscripción cada que lo desee. Durante la vigencia del plan, las solicitudes de arrendamiento que complete tendrán 0 % de comisión, por lo que conservará el 100 % de las ganancias generadas por esas solicitudes. Para esto, aplican términos y condiciones disponibles en la aplicación.