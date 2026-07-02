A tres años de su sanción, la Ley de Utilidad Pública ha demostrado que existen alternativas efectivas a la prisión tradicional para mujeres que enfrentaron condiciones de vulnerabilidad, exclusión social y falta de oportunidades. La norma reconoce que, en muchos casos, las responsabilidades de cuidado y los contextos de pobreza influyeron en la comisión de delitos no violentos.
Los resultados alcanzados reflejan su alcance social. Actualmente, 270 mujeres cabeza de familia han avanzado en el cumplimiento de sus condenas mediante actividades con sentido comunitario, evitando la separación de sus hijos y familiares dependientes. Además, más de 700 personas de sus entornos se han beneficiado indirectamente al reducir riesgos sociales asociados a la desintegración familiar.
La medida también representa una respuesta a desafíos estructurales del sistema penitenciario colombiano. Además de contribuir a disminuir el hacinamiento carcelario, promueve una visión de justicia restaurativa que busca reparar a la sociedad por el daño causado sin profundizar las condiciones de exclusión que afectan a muchas familias.