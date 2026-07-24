Son casi tres décadas de historia, amor y miles de huellas recorriendo Medellín. La Caminata Canina y de Mascotas de Tierragro celebra este año su edición número 27, consolidándose como uno de los eventos más emblemáticos de la ciudad y el encuentro que, año tras año, da apertura oficial a la Feria de las Flores. Lo que comenzó como una iniciativa para promover el bienestar animal hoy reúne a miles de familias que encuentran en sus perros un motivo para compartir, cuidar y celebrar. Esta edición demuestra que, después de 27 años, el evento sigue evolucionando con un propósito claro: poner el bienestar de los animales en el centro de cada decisión. Más que una caminata, será una gran jornada de bienestar que culminará en un evento pensado para ellos y para quienes los consideran parte de su familia. Con ese propósito, Tierragro implementó importantes cambios para ofrecer una experiencia más segura y respetuosa con los animales. Desde hace cuatro años se eliminaron las tarimas y las bandas musicales, reduciendo los estímulos sonoros que pueden afectar la sensibilidad auditiva de los animales. También se decidió no permitir disfraces, priorizando siempre su comodidad y bienestar.

Recomendaciones para vivir una caminata tranquila

El recorrido de 3,5 kilómetros está diseñado para perros en buen estado de salud, idealmente entre los seis meses y los seis años de edad. Para garantizar un espacio seguro y cómodo para todos, la caminata está pensada para que solo la fauna permitida disfrute del recorrido. Por su bienestar, recomendamos que los perritos enfermos, con limitaciones físicas, en celo o en proceso de recuperación no realicen la caminata. La cita será el domingo 2 de agosto a las 7:30 a. m. en la estación Estadio, para iniciar el recorrido a las 8:00 a. m. Un beneficio adicional para las familias será el apoyo del Metro de Medellín, que permitirá el ingreso de quienes se desplacen con sus mascotas para participar en la jornada, bajo sus normativas vigentes. El horario para este ingreso será de 7:00 a. m. a 7:00 p. m.

Punto de hidratación de la caminata. Foto: Cortesía.

Durante todo el trayecto, los asistentes contarán con 16 puntos de hidratación y 8 carrotanques, ubicados aproximadamente cada 350 metros. Además, gracias al apoyo de CIANDCO, el evento dispondrá de un equipo de 950 personas, entre estudiantes, auxiliares y médicos veterinarios especialistas, dedicados exclusivamente a velar por el bienestar de las mascotas. Al finalizar el recorrido, la celebración continuará en la sede Tierragro de Palacé, donde las familias podrán disfrutar hasta las 2:00 p. m. de un festival acuático para los perros, zonas de valoración veterinaria gratuita con médicos generales y especialistas, espacios de grooming (higiene, mantenimiento y cuidado estético) activaciones de las marcas aliadas, espacios de sombra, obsequios, descuentos y múltiples experiencias diseñadas para fortalecer el bienestar y la diversión de las mascotas. Quienes prefieran no realizar la caminata podrán llegar directamente a la sede desde las 8:00 a. m. para disfrutar de todas las actividades. Sin embargo, el verdadero legado de estas 27 ediciones trasciende el recorrido. Gracias a esta iniciativa se han recolectado más de 50 toneladas de alimento destinadas a fundaciones y organizaciones dedicadas al cuidado animal, además de brindar atención veterinaria a familias que no siempre tienen acceso a estos servicios. Esa ha sido, desde el inicio, la razón de ser de esta caminata: generar bienestar para los animales y para las personas que los aman.

¿Cómo participar en la Caminata Canina?

La participación en la caminata es gratuita. Además, quienes realicen su registro previo a través de la landing page del evento www.tierragro.com/pages/caminata-canina podrán participar por un año de concentrado sin costo para su perro. La invitación es a vivir una jornada de cuidado, respeto y tenencia responsable. Se recomienda asistir con collar, traílla, agua, bolsas para recoger los desechos, placa de identificación visible y, en el caso de los perros potencialmente amorosos, utilizar bozal de canastilla. Porque cada paso que damos junto a ellos también es una forma de agradecer todo lo que hacen por nosotros. Después de 27 años, la Caminata Canina y de Mascotas de Tierragro sigue demostrando que una ciudad que cuida a sus animales es una ciudad que florece.

Caminata Canina. Foto: Cortesía.