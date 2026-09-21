La inteligencia artificial está transformando la enseñanza, el aprendizaje y plantea desafíos en las universidades. En este contexto, la Escuela de Verano Saberes UPB 2026 propone una conversación sobre las NeoSkills y el papel de la educación en una sociedad marcada por esos cambios tecnológicos, científicos y laborales.

Para Lina María Cano Vásquez, decana de Educación y Pedagogía de la UPB, el reto no es solo incorporar herramientas tecnológicas, sino integrarlas a los procesos formativos sin desplazar las capacidades humanas. “Ya no sólo es adquirir conocimiento, es usarlo en contexto”, señala.

Las NeoSkills, entendidas como nuevas habilidades y capacidades, cobran relevancia porque el conocimiento puede transformarse rápidamente. “Por esto, la universidad debe ofrecer bases que permitan a los estudiantes adaptarse, resolver problemas, innovar y responder a las necesidades de los entornos”, agrega. En ese sentido, la Escuela de Verano Saberes UPB 2026 se plantea como un espacio abierto a estudiantes, docentes, investigadores, profesionales y público general para reflexionar sobre estos desafíos. Para la Decana, su valor está en propiciar una conversación sobre el lugar de lo humano frente a la IA, discusión que adquiere relevancia para la educación, la sociedad, la ciudad y el país.