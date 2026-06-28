Clínica CEO, primera institución del mundo en obtener la doble acreditación de GHA

La Clínica de Especialidades Oftalmológicas, CEO, se convierte en la primera institución del mundo en obtener la doble acreditación del nuevo programa integrado de Global Healthcare Accreditation, una distinción que evalúa la calidad clínica y la capacidad para atender pacientes internacionales bajo estándares globales.

El reconocimiento fue otorgado tras una rigurosa auditoría internacional, que posiciona a la institución antioqueña como referente en seguridad del paciente, calidad asistencial y turismo médico.

CEO fue seleccionada como organización piloto mundial para la implementación del nuevo modelo integrado de acreditación, superando un proceso que incluyó la evaluación de cerca de 700 estándares relacionados con atención clínica, gestión organizacional, experiencia del paciente y servicios para usuarios internacionales.

“La acreditación representa un importante avance organizativo. Nos ha permitido fortalecer la seguridad del paciente, mejorar nuestros servicios y consolidar una cultura de trabajo en equipo que hoy nos distingue”, afirma José Francisco Bernal, gerente general de CEO.