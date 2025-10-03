Con el objetivo de cerrar la brecha entre la academia y el sector tecnológico, Claro Colombia promueve visitas estudiantiles a su Triara Megacenter en Medellín, uno de los más avanzados de la región. Esta experiencia permite a los universitarios conocer de cerca la infraestructura digital que impulsa la transformación y competitividad empresarial del país. Esta semana, estudiantes de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Medellín recorrieron las instalaciones de vanguardia de este centro de datos. La visita permitió a Claro mostrar a los futuros profesionales la envergadura de la tecnología que sostiene la economía digital y, al mismo tiempo, identificar y atraer talento de carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) interesados en iniciar su trayectoria profesional en este sector en constante crecimiento.

El Triara Megacenter de Claro Colombia es uno de los más avanzados de la región y ahora abre sus puertas a los estudiantes de Medellín. Foto: Cortesía

“Acercar a los estudiantes al corazón de nuestra operación les permite entender no solo la teoría, sino la aplicación real y el impacto de la tecnología en el mundo de los negocios. Esperamos que esta experiencia inspire a estos jóvenes a considerar una carrera en áreas donde la demanda de profesionales en ingeniería de software, ciencias de la computación, científicos de datos y expertos en ciberseguridad cualificados es altísima”, indicó Iader Maldonado, director de Tecnología de Claro Colombia.

Planean nuevas visitas