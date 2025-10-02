La incertidumbre ha sido una constante y ha puesto a prueba la solidez de las compañías en este 2025. Sin embargo, en ese escenario, La Previsora S.A., compañía de seguros, logró consolidarse como la aseguradora número uno en seguros generales en Colombia. Durante el primer semestre alcanzó un crecimiento del 12 %, muy por encima del 1,7 % registrado por el sector. El resultado refleja no solo la fortaleza técnica y financiera de la entidad, sino también el compromiso de su equipo humano y una estrategia enfocada en sostenibilidad e innovación. “Este es el resultado de una estrategia técnico-comercial que combina la fortaleza en el sector estatal con una creciente presencia en el privado, siempre con alianzas estratégicas que nos permiten ser más competitivos”, explicó Ramón Guillermo Angarita Lamk, presidente de La Previsora.

Crecimiento en múltiples sectores

La compañía mantuvo su liderazgo en el aseguramiento de grandes cuentas del Estado, al tiempo que fortaleció su presencia en sectores estratégicos como energía, agro, infraestructura y transporte. También avanzó en microcuentas regionales para diversificar riesgos y ampliar cobertura en todo el país. En el frente indemnizatorio, La Previsora reportó pagos superiores a 850.000 millones de pesos en el primer semestre, con mejoras en los tiempos de respuesta y procesos de atención. “No solo vendemos seguros, también cumplimos pagando de manera oportuna. Hoy podemos decir que somos de los mejores pagadores del país”, resaltó Angarita Lamk.

Solidez financiera y confianza en el mercado

Además, la utilidad de La Previsora superó en un 318 % la meta proyectada, con más de 100.000 millones de pesos en el primer semestre frente a los 68.000 millones previstos para todo el año. A esto se suma la ratificación de la calificación AA+ con perspectiva positiva por parte de Fitch Ratings, lo que refuerza la confianza del mercado en la aseguradora estatal y confirma la efectividad de su estrategia técnico-comercial.

Sostenibilidad

Por otro lado, uno de los hitos más importantes del año fue la obtención del Sello de Oro de Sostenibilidad de Icontec, que convierte a La Previsora en la única aseguradora del país y del Grupo Bicentenario que cuenta con esta distinción. Este reconocimiento se suma a certificaciones como Great Place to Work, Empresa Familiarmente Responsable y el Sello de No Discriminación.

Innovación con impacto y perspectivas para 2026