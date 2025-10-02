La incertidumbre ha sido una constante y ha puesto a prueba la solidez de las compañías en este 2025. Sin embargo, en ese escenario, La Previsora S.A., compañía de seguros, logró consolidarse como la aseguradora número uno en seguros generales en Colombia. Durante el primer semestre alcanzó un crecimiento del 12 %, muy por encima del 1,7 % registrado por el sector. El resultado refleja no solo la fortaleza técnica y financiera de la entidad, sino también el compromiso de su equipo humano y una estrategia enfocada en sostenibilidad e innovación.
“Este es el resultado de una estrategia técnico-comercial que combina la fortaleza en el sector estatal con una creciente presencia en el privado, siempre con alianzas estratégicas que nos permiten ser más competitivos”, explicó Ramón Guillermo Angarita Lamk, presidente de La Previsora.