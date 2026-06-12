Chery compartirá su visión sobre el futuro de las nuevas energías en Latam Mobility Colombia 2026

Colombia se prepara para recibir una nueva edición del Latam Mobility Colombia 2026, el principal encuentro regional sobre movilidad sostenible. En este escenario, que se realizará los próximos 10 y 11 de junio en Medellín, Chery Colombia participará para compartir su visión sobre el papel de las nuevas energías, la innovación tecnológica y la movilidad inteligente en la transformación del sector automotor latinoamericano.

La realización de este evento se da en un momento clave para la industria, ya que, de acuerdo con cifras de la ANDI y Fenalco, en mayo de 2026 se matricularon cerca de 5.000 vehículos eléctricos e híbridos en Colombia. Con este resultado, el acumulado entre enero y mayo alcanzó las 19.542 unidades, lo que representa un crecimiento del 217,6 % frente al mismo periodo de 2025.

Por ello, la conversación sobre el futuro de la movilidad en el país cobra una relevancia cada vez mayor, entendiendo que la transición hacia alternativas más limpias y eficientes no solo implica la incorporación de nuevas tecnologías, sino también el fortalecimiento de la infraestructura, la educación de los usuarios y la articulación entre los sectores público y privado para acelerar la adopción de soluciones de bajas emisiones.

“La movilidad sostenible no es una visión futura, sino una realidad en construcción. Por esto, de cara a los próximos años, proyectamos que el sector continúe evolucionando de manera positiva como lo ha venido haciendo hasta el momento, impulsada por una mayor conciencia ambiental, avances tecnológicos, expansión de la infraestructura y una oferta cada vez más amplia de vehículos de nuevas energías”, afirmó María Cristina Castro, Gerente General de AutoVardí.

Precisamente, estos serán algunos de los temas que Chery llevará a la conversación durante el Latam Mobility Colombia 2026, un espacio en el que la marca compartirá su visión sobre el futuro de la movilidad sostenible y el papel de las nuevas energías en la región.