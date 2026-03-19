Cuando una persona entra a una tienda Samsung se sumerge en un ecosistema mezclado de tecnología, conexión y servicio en el que tiene a su mano un abanico de posibilidades para facilitar su vida y comunicaciones. Detrás de estos espacios, se encuentra Cem Electronix, la empresa que opera una de las principales franquicias oficiales de la compañía en el país.
Cem Electronix nació hace 13 años, cuando Samsung decidió impulsar su presencia en tiendas especializadas. Desde entonces, la franquicia ha construido una red con una fuerte presencia en Medellín, donde concentra alrededor de 17 tiendas. En el Eje Cafetero también tiene presencia en Armenia, Manizales y Pereira.
“Somos una de las tres franquicias de Samsung en Colombia y nacimos para atender las necesidades de la marca en el país y operar sus tiendas. Hoy contamos con 31 puntos de ventas. No solo estamos en estas ciudades principales, sino en ciudades emergentes como Tunja, Ipiales, Yopal, Riohacha, Piedecuesta, Florencia, en las que encontramos un crecimiento y vemos un potencial muy grande en ellas para crecer”, afirma Cristian Restrepo, líder online de Cem Electronix.