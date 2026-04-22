Symphony Digital MD S.A.S., una firma de ingeniería de origen europeo, decidió instalar en la ciudad su primer centro en América Latina, con una apuesta que va más allá de la tercerización de servicios: construir liderazgo regional a partir del talento local.
Su llegada se da en medio del impulso que ha tomado la ciudad en inteligencia artificial y transformación digital, especialmente tras la instalación del Centro para la Cuarta Revolución Industrial (C4IR) del Foro Económico Mundial en 2024. En ese contexto, Symphony busca integrarse activamente al ecosistema.
“Para nosotros, Colombia era un paso natural dentro de nuestra expansión en Latinoamérica”, explica Pedro Miguel Blanco, Country Manager de la compañía. “La empresa evaluó distintos mercados en Latinoamérica, y Medellín destacó como el lugar ideal para replicar el modelo que ha sido construido durante años en Europa”.