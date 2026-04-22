Symphony Digital MD S.A.S., una firma de ingeniería de origen europeo, decidió instalar en la ciudad su primer centro en América Latina, con una apuesta que va más allá de la tercerización de servicios: construir liderazgo regional a partir del talento local. Su llegada se da en medio del impulso que ha tomado la ciudad en inteligencia artificial y transformación digital, especialmente tras la instalación del Centro para la Cuarta Revolución Industrial (C4IR) del Foro Económico Mundial en 2024. En ese contexto, Symphony busca integrarse activamente al ecosistema. “Para nosotros, Colombia era un paso natural dentro de nuestra expansión en Latinoamérica”, explica Pedro Miguel Blanco, Country Manager de la compañía. “La empresa evaluó distintos mercados en Latinoamérica, y Medellín destacó como el lugar ideal para replicar el modelo que ha sido construido durante años en Europa”.

Del Sudeste de Europa al impacto global

Symphony fue fundada hace dos décadas en el Sudeste de Europa y, hasta hoy, continúa siendo liderada por sus fundadores. A lo largo del tiempo, ha crecido hasta convertirse en una compañía de más de 800 empleados, con hubs de ingeniería en Bosnia y Herzegovina, Serbia y Macedonia del Norte. Sus operaciones comerciales se concentran principalmente en Estados Unidos y Europa Occidental, reflejando donde se encuentran la mayoría de sus clientes y aliados estratégicos. La compañía ha evolucionado de ofrecer servicios tecnológicos tradicionales a habilitar iniciativas complejas de transformación digital para empresas Fortune 500 y compañías pertenecientes a portafolios de fondos de inversión privada. Con el auge de la inteligencia artificial, Symphony ha sido reconocida por fondos de inversión privados y organizaciones tecnológicas como un aliado experto en transformación basada en IA, apoyando desde el desarrollo de productos nativos en inteligencia artificial y la automatización de procesos, hasta iniciativas de modernización a gran escala.

Medellín, talento y afinidad cultural

La decisión de abrir operaciones en Medellín responde tanto a la calidad del talento como a la afinidad cultural. “El talento disponible en Medellín es altamente calificado y cuenta con el nivel de inglés necesario para atender clientes internacionales”, afirma el Country Manager. Además, “el talento colombiano tiene una capacidad natural para relacionarse con clientes, entender sus necesidades y proponer soluciones, algo que encaja muy bien con nuestra forma de trabajar”. Desde agosto de 2025, cuando iniciaron operaciones de manera orgánica, Symphony ha pasado de un esquema de contratistas a una estructura formal con 25 empleados, que ya atienden a diez clientes internacionales desde Medellín.

Foto: Cortesía.

Más que ejecución: un centro de liderazgo

Uno de los pilares de la apuesta es romper con el modelo tradicional de arbitraje de costos, en el que empresas globales buscan talento en países emergentes únicamente por eficiencia económica. En el caso de Symphony, el enfoque es distinto. “Aquí no se trata simplemente de sumar ingenieros. Buscamos entender a fondo la necesidad del cliente y construir soluciones a la medida, lo que requiere un nivel de profundidad mucho mayor”, explica. La estructura en Medellín refleja esa visión: además de desarrolladores, incluye roles estratégicos como directores de ingeniería y de entrega, lo que permite diseñar y liderar proyectos de principio a fin desde la ciudad.

Un momento clave

La llegada de Symphony a Medellín coincide con un momento de fuerte crecimiento, particularmente a través de la expansión de alianzas con fondos de inversión privados en Estados Unidos. Más allá de apoyar a las compañías de sus portafolios en procesos de transformación digital y generación de valor, Symphony está participando cada vez más a nivel de los fondos como un aliado estratégico en transformación basada en inteligencia artificial. En este rol, la compañía trabaja de manera cercana con las empresas de los portafolios para habilitar capacidades de AI de punta a punta: desde repensar cómo se construyen productos con inteligencia artificial, hasta modernizar software existente con enfoques nativos de IA, y desarrollar nuevos productos desde cero. Este contexto, sumado al crecimiento continuo en Europa y al posicionamiento de Medellín como hub tecnológico, configura un momento estratégico tanto para la compañía como para la región. Más allá de fortalecer la presencia de actores internacionales en la ciudad, la llegada de Symphony abre nuevas oportunidades para ingenieros, desarrolladores y talento tecnológico que buscan participar en proyectos globales de alto impacto desde Medellín.

25 empleados en Medellín en menos de un año, y 10 clientes internacionales atiende Symphony desde la ciudad.

El reto: construir un hub impulsado por IA