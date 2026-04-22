Elecciones presidenciales: CNE presentó estrategia para garantizar testigos electorales en el 100 % de las mesas

Para lograr este objetivo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) hizo un llamado a las 13 campañas en contienda por la Presidencia y la Vicepresidencia para que postulen sus testigos electorales y auditores de sistema. En alianza con la Unión Temporal Actores Electorales 2026, dispuso una plataforma tecnológica que permite su postulación y acreditación, y que estará habilitada hasta el 24 de mayo a las 11:59 p.m. “Si bien la tecnología no define las elecciones, sí es una herramienta fundamental que permitirá llegar a más de 1,7 millones de testigos electorales”, afirmó el magistrado Cristián Quiroz, presidente del CNE. Se trataría de una cifra histórica, que superaría el millón de testigos registrados en las elecciones legislativas del 8 de marzo.
El objetivo del CNE es que cada campaña tenga presencia, con testigos electorales, en todas las mesas en los 1.104 municipios de Colombia y en el exterior, “para que estas elecciones sean las más justas y transparentes de la historia”, dijo el magistrado.