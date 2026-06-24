El CNE instaló la Comisión Escrutadora Nacional, etapa en la que se consolidarán los resultados definitivos de las más de 122.000 mesas distribuidas en Colombia y de los votos depositados por los colombianos en el exterior. El presidente del CNE, Cristian Quiroz, explicó que el organismo tiene como fecha límite para culminar el proceso, resolver las reclamaciones que lleguen desde las campañas y anunciar el nuevo presidente antes del 7 de agosto, especialmente en una elección con una diferencia estrecha entre los candidatos. Quiroz explicó que muchas de las solicitudes e inconformidades fueron atendidas durante las etapas municipales y departamentales del escrutinio, pero las que no pudieron resolverse serán estudiadas por el CNE. Entre los casos que serán revisados se encuentran formularios E-14 que presuntamente llegaron sin las firmas obligatorias de los jurados de votación. “Los jurados designados tendrán que responder ante las autoridades administrativas y judiciales”, advirtió. El presidente del CNE recordó que el sistema electoral colombiano es preclusivo, es decir, que las reclamaciones deben presentarse oportunamente. “Aquí en el CNE no llegan votos. Aquí tenemos las actas municipales y departamentales de los escrutinios de mesa. Lo que no se solicite en la mesa, no se puede solicitar acá. Lo que nos llega son las actas del domingo”, explicó.

Las elecciones más vigiladas de la historia

El presidente del CNE destacó que el proceso presidencial de 2026 ha contado con una vigilancia sin precedentes por parte de testigos electorales, observadores nacionales e internacionales y organismos de control. “Estas son las elecciones más vigiladas en la historia del país”, aseguró. Según Quiroz, esa supervisión permanente hace probable que buena parte de las reclamaciones ya hayan sido resueltas en instancias previas. También destacó la precisión mostrada en la primera vuelta. “Los testigos y los jurados con su labor hacen que las votaciones sean muy exactas. En la primera vuelta la diferencia entre el preconteo y el escrutinio nacional fue mínima”, sostuvo.

Un proceso manual y con participación de miles de personas