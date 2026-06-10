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Si usted o alguna familiar siente que ya no escucha como antes, este puede ser el momento de realizar una evaluación.

  • Escuchar mejor también es volver a disfrutar las conversaciones. Foto: Cortesía.
    Escuchar mejor también es volver a disfrutar las conversaciones. Foto: Cortesía.
  • Audivel realiza jornada gratuita de salud auditiva en sus sedes
hace 30 minutos
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La pérdida auditiva suele avanzar lentamente y sin dolor, por lo que muchas personas tardan años en buscar ayuda. Mientras tanto, escuchar se convierte en una tarea que exige cada vez más esfuerzo.

Aunque suele relacionarse con la edad, hoy los especialistas observan problemas auditivos en personas cada vez más jóvenes debido a la exposición constante al ruido, el uso prolongado de audífonos y los altos volúmenes de muchos dispositivos electrónicos.

Algunas señales de alerta son la necesidad frecuente de pedir que repitan las palabras, dificultad para entender conversaciones en ambientes ruidosos, aumento progresivo del volumen del televisor o del celular y presencia de zumbidos o pitidos en los oídos.

La solución a este problema suelen ser los audífonos modernos. Actualmente son discretos, cómodos y cuentan con tecnología que permite conectarlos a celulares, televisores y otros dispositivos, facilitando nuevamente la comunicación y la participación en la vida diaria.

Sin embargo, el primer paso siempre debe ser una valoración profesional que permita identificar oportunamente cualquier alteración auditiva y definir la mejor solución para cada persona.

Jornada especial de salud auditiva

Hasta el 24 de junio, Audivel desarrollará esta campaña en la que se ofrecerá:

- Exámenes auditivos sin costo

- Prueba de audífonos sin costo para pacientes candidatos.

- Asesoría personalizada por especialistas en audiología.

- Descuentos especiales de hasta del 20 % en audífonos digitales seleccionados.

Solicite su cita de valoración gratuita en sus sedes de Centro, Poblado, Envigado, Rionegro y Bello.

Celular para reserva 3022126537 o en www.audivel.com.co

Audivel realiza jornada gratuita de salud auditiva en sus sedes

*Contenido en alianza con Audivel.