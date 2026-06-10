Hace 50 años, Francisco J. Sierra y Luz Stella Rodríguez apostaron por un proyecto que terminaría convirtiéndose en una de las historias empresariales más reconocidas del país: Incolmotos Yamaha. Lo que comenzó en 1976 con menos de 20 colaboradores es hoy una organización con más de 2 mil empleados, más de 320 tiendas de la Red de Distribución y una presencia que ha acompañado el desarrollo de millones de colombianos. Detrás de las motocicletas, los instrumentos musicales y los logros empresariales existe una convicción que ha marcado el rumbo de la compañía: el crecimiento solo tiene sentido cuando se construye con las personas.

+ 2.000 colaboradores hacen parte hoy de Incolmotos Yamaha.

La celebración por sus 50 años se llevó a cabo el 4 de junio en las instalaciones de la empresa.

Una visión que trascendió los negocios

Desde sus inicios, Francisco J. Sierra entendió que liderar era servir. Su apuesta por la formación técnica, la educación y el desarrollo humano dio origen a iniciativas como el Instituto Técnico Yamaha, mientras que Luz Stella Rodríguez ayudó a consolidar una cultura basada en la responsabilidad social, el respeto por la vida y el compromiso con las comunidades.

Motocicletas y música: dos Yamahas, una misma pasión

A lo largo de estas cinco décadas, la organización ha logrado unir dos mundos que parecen distintos, pero que comparten el mismo propósito. Por un lado, las motocicletas que han impulsado la movilidad y el progreso de millones de personas. Por otro, la música, que desde 1989 ha permitido llevar educación, cultura y desarrollo a miles de comunidades. Dos expresiones diferentes de una misma filosofía: generar experiencias que transforman vidas.

El evento contó con la presencia de directivos japoneses de la marca, autoridades locales y empleados.

Las personas: el motor que impulsa cada historia

Para Javier Parra Ruiz, colaborador de la compañía en 1976 y que hoy hace parte de la Red de Distribución, la clave del éxito ha estado siempre en el valor que se les da a los trabajadores: “La parte humana y el respeto por los trabajadores es lo que ha hecho que esta empresa crezca. Siempre tienen que pensar en el trabajador, en el recurso humano. Eso es lo que más vale”. Ese mismo sentimiento inspira a las nuevas generaciones. Andrés Felipe Martínez Mosquera, de 21 años, llegó recientemente a la compañía con la ilusión de construir un proyecto de vida alrededor de una de sus grandes pasiones: las motocicletas. “Estar acá es un sueño. Quiero estabilidad y calidad de vida porque Yamaha es Yamaha y sé que muchas personas aquí han podido cumplir sus sueños.” Cinco décadas después, Incolmotos Yamaha sigue celebrando mucho más que una fecha. Celebra una historia construida con visión, disciplina y trabajo bien hecho.

+ 240.000 Personas impactadas por programas sociales y musicales en toda Colombia.