Entre febrero y julio se abre una oportunidad que no todos aprovechan en el calendario de las finanzas. En ese período, los gastos del inicio del año ya han terminado, como las matrículas o las renovaciones que se producen generalmente en enero.
Aunque las fiestas ya quedan atrás, a veces toca afrontar gastos de cuotas de los regalos navideños u otras compras hechas a plazos. Sin embargo, la “ventana de tranquilidad” es un período que se presta para revisar hábitos, ordenar las finanzas personales y construir una base más sólida de ahorro sin presión.
Lejos de ser meses “muertos”, este tramo del año puede convertirse en una etapa estratégica para tomar mejores decisiones económicas y reducir la dependencia del endeudamiento.