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Prográmese | Duelo cafetero en Champions League este miércoles; hora y dónde ver Sporting Lisboa-Galatasaray

Luis Suárez y Dávinson Sánchez se enfrentan por la primera fecha de la Champions; el duelo será a las 2:00 p.m. de Colombia.

  • Los colombianos Dávinson Sánchez y Luis Javier Suárez se miden en la tarde de este miércoles por la primera fecha de la Champions League. FOTO GETTY
    Los colombianos Dávinson Sánchez y Luis Javier Suárez se miden en la tarde de este miércoles por la primera fecha de la Champions League. FOTO GETTY
hace 1 hora
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Luis Javier Suárez lideró en la edición anterior de la UEFA Champions League al Sporting de Lisboa, que jugó los cuartos de final después de más de 60 años. La tarea para esta temporada del samario y compañía es realizar un papel aún mejor que ese, y el primer escollo que tendrán en el camino será el Galatasaray turco, donde milita el defensor criollo Dávinson Sánchez.

El duelo entre cafeteros está servido. Luis Javier viene de anotar en sus últimos dos compromisos con el Sporting, mientras que Sánchez y su equipo lideran en la Superliga de Turquía.

Aunque Suárez volvió al gol en los últimos partidos, fue muy criticado durante los primeros juegos del curso 2026/27. En la previa de este compromiso, el entrenador del colombiano, Rui Borges, lo defendió.

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“No es un problema, ha sido algo natural. ¿Rehabilitar a Suárez? Es como si acabara de salir de prisión. No es un problema y no hubo ningún caso”, afirmó Borges.

Por su parte, Dávinson Sánchez viene de marcar un gol en propia puerta en el triunfo del “Cimbom” contra el Istanbul Basaksehir por 3-2. En la jornada anterior a esa en la liga turca, Dávinson anotó su primer gol del año.

Ahora, el estadio José Alvalade de Lisboa será el recinto en donde se lleve a cabo el duelo entre criollos, donde Suárez tendrá la tarea de hacer goles en el arco que Dávinson defenderá. El compromiso se podrá seguir por ESPN y Disney+.

Nelson Deossa jugó en el triunfo bético

El Real Betis, club donde están los colombianos Juan “Cucho” Hernández y Nelson Deossa, se impuso por 3-2 al Lille de Davide Ancelotti en condición de visitante.

Los béticos de Pellegrini remontaron con dos goles de Marc Bartra y otro del irlandés Troy Parrott, con quien Hernández pelea el puesto.

Deossa, por su parte, ingresó al 81’ y ayudó a sostener el resultado en Francia.

Resultados del día

Brujas 2-3 Aston Villa

AEK Atenas 1-0 Lask Linz

Dortmund 3-2 Villarreal

Real Madrid 2-1 Inter

Porto 0-2 Mancester City

Partidos del miércoles

Barcelona vs. Feyenoord, 11:45 a.m.

Stuttgart vs. Viking, 11:45 a.m.

Napoli vs. Arsenal, 2:00 p.m.

Liverpool vs. Atleti, 2:00 p.m.

PSG vs. Bratislava, 2:00 p.m.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Dónde y a qué hora ver en vivo el partido entre Sporting de Lisboa y Galatasaray?
El encuentro se disputará en el estadio José Alvalade de Lisboa y se podrá ver en vivo a través de ESPN en televisión de paga y por la plataforma de streaming Disney+. La noticia no especifica la hora exacta ni el día programado para este compromiso.
¿Cómo llegan Luis Javier Suárez y Dávinson Sánchez a este cruce de Champions League?
Luis Javier Suárez llega tras marcar gol en sus últimos dos partidos con el Sporting de Lisboa, mientras que Dávinson Sánchez viene de anotar un autogol en la victoria 3-2 sobre el Istanbul Basaksehir, habiendo marcado también un gol a favor en la jornada anterior de la liga turca.
¿Cuál fue el rendimiento histórico del Sporting de Lisboa en la anterior edición de la UEFA Champions League?
El Sporting de Lisboa avanzó hasta la instancia de cuartos de final, un hito histórico para el club portugués al alcanzar esta fase después de más de 60 años.

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