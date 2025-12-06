x

En Huitaca Ecohotel lo natural no riñe con la comodidad

Cabañas, restaurante, granja y un micro clima fresco convierten a este lugar en un referente dentro de Hispania.

  • Huitaca Ecohotel trabaja con procesos orgánicos y cíclicos para ofrecer una experiencia que ofrezca comodidad y proteja el planeta. FOTO Julio César Herrera.
    Huitaca Ecohotel trabaja con procesos orgánicos y cíclicos para ofrecer una experiencia que ofrezca comodidad y proteja el planeta. FOTO Julio César Herrera.
Andrés Felipe Uribe
Andrés Felipe Uribe
hace 2 horas
A tan solo 10 minutos del casco urbano de Hispania, en la vereda El Silencio, se encuentra Huitaca Ecohotel. Un espacio tranquilo que se mezcla con la grandeza de los árboles, el sonido de las quebradas y el canto de los pájaros. En su intimidad se erigen suites, habitaciones y cabañas rústicas y de lujo que incorporan una decoración natural y la serenidad de la montaña.

Este espacio se comenzó a gestar en los 2000, cuando Flavio Bohorquez adquirió el terreno para construir su finca familiar. Poco a poco, con la ayuda de su esposa e hijos, lo adaptó para crear un sistema sostenible y regenerativo. Lo llenó de árboles hasta obtener un microclima en la montaña, de manera que ayudara a regular el calor del municipio, y la frescura corriera por cualquier lugar de la finca.

A lo largo de los años, y con la idea de diversificar ingresos, la finca fue una fonda y luego un ecoparque, pero por dificultades de tiempo y disponibilidad esas líneas de negocio cerraron. Hasta que, en 2020, Carolina Bohorquez, hija de Flavio, tomó el liderazgo del proyecto. Construyeron las cabañas, el restaurante y una piscina que conecta con el turismo de naturaleza. Así se consolidó Huitaca Ecohotel, un homenaje a la diosa muisca y una manera de retomar la historia y raíces del territorio.

“El hotel es un espacio para que la gente conecte con la naturaleza. Ese es nuestro principal foco. Lo que nosotros queremos transmitir es ese amor y paz que tenemos por todo lo que hacemos aquí”, destaca Carolina.

Foto Cortesía
Foto Cortesía

Huitaca cuenta con una granja donde hay caballos, cabras, conejos y gallinas, entre otros animales. También tiene una huerta y una biofábrica enfocada en la permacultura, de esta manera sus procesos son cíclicos y contribuyen al cuidado del planeta. Los alimentos que preparan en el restaurante provienen de la huerta y los residuos orgánicos nutren su sistema de compostaje. También tienen proceso de lombricultura.

“Nosotros decidimos con los cultivos de permacultura sanear la tierra. No intervenimos con agroquímicos o agrotóxicos. Sembramos árboles y plantas, pero también amor y energía, porque Huitaca es el proyecto donde hemos tratado de recuperar la tierra a través de prácticas ambientales”, dice Flavio.

Otro de los fuertes del ecohotel es su apoyo a la empleabilidad del municipio. El proyecto genera cerca de diez empleos directos, varios de ellos los ocupan jóvenes del territorio que encuentran allí una oportunidad y un apoyo para continuar sus estudios y alcanzar sus metas.

La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia ha sido crucial en este camino. Carolina ha encontrado un apoyo en las capacitaciones, principalmente en el fortalecimiento empresarial para mujeres. Un espacio que destaca como valioso por su oportunidad de tejer redes con otras empresarias. Su futuro se encuentra ahora en posicionar mucho más el ecohotel y fortalecer sus procesos para que los visitantes encuentren en Hispania un lugar tranquilo y natural donde llegar.

