Sembradores de Futuro mejora la economía en Vigía

Alrededor de la parroquia y la vida comunitaria que se vive en Vigía del Fuerte nació la Asociación Cultural de Mujeres y Hombres Sembradores de Futuro, un grupo que se constituyó desde 2018 con el propósito de hacerse visible ante organizaciones y, sobre todo, de encontrar caminos colectivos para sostener económicamente sus familias. Sus integrantes son en su mayoría mujeres cabeza de hogar que junto a otras familias se apoyan en los procesos culturales y comunitarios.



En la actualidad, cerca de 50 personas están asociadas, aunque en el camino algunas se han ido del casco urbano o han fallecido. Aun así, la Asociación se mantiene y sigue creciendo a partir de varias líneas de trabajo que funcionan según las oportunidades que se presentan. Entre ellas están la modistería, la cafetería, el coro que anima las eucaristías y novenas, y un grupo de danza que también acompaña celebraciones religiosas.



Desde un taller ubicado en una casa antigua del municipio, se desarrollan las labores de modistería. Tres mujeres se encargan de la elaboración de faldas de uniformes escolares y batolas para grados, que llegan a los estudiantes del casco urbano. Este trabajo representa una fuente de ingresos ocasional para las familias de la Asociación. Para el funcionamiento del taller recibieron capacitaciones, máquinas, una planta eléctrica e insumos, gracias al apoyo de misioneras del Verbo Divino y de la Madre Laura, así como de otras organizaciones que acompañaron el proceso.



Por su parte, la cafetería es una de las líneas más fuertes. En ella participan 18 personas, de las cuales dos trabajan de manera directa cada mes. Los ingresos se reparten mensualmente y se convierten en un sustento clave para los hogares. Para su funcionamiento también contaron con el acompañamiento y la formación de las misioneras, aliadas fundamentales.



El coro, en el que participan mujeres y hombres, cumple una labor cultural y espiritual al animar las celebraciones religiosas. Aunque no genera ingresos económicos, fortalece el sentido de pertenencia y la unión comunitaria del territorio.



“Vigía del Fuerte es un territorio muy hermoso, en el que habitamos personas muy solidarias que siempre hemos estado unidos ante las adversidades y nos unimos más ante las oportunidades de crecer, y eso es justo lo que buscamos con la Asociación”, dice Susana Heredia, representante legal.



En Sembradores de Futuro conviven personas afrodescendientes, indígenas y mestizas, una unión que caracteriza la diversidad de Vigía del Fuerte. De cara al futuro, su principal apuesta es fortalecer la cafetería y la modistería, esta última con el desarrollo de camisetas, para que así se consolide el proyecto y los habitantes del territorio encuentren más oportunidades.