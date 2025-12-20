Renacer MC se creó en pandemia y hoy abastece a Murindó

Desde muy joven, Cleidys Mendoza Córdoba aprendió el ritmo del comercio. En Murindó, acompañó a su padre en un negocio que durante años fue referente en el municipio. Allí atendió clientes, asumió responsabilidades y entendió que vender no era solo intercambiar productos, sino generar confianza. Esa experiencia marcó su manera de ver el trabajo y sembró su idea de tener su negocio.



“A mí siempre me gustó trabajar por mi cuenta, tener algo propio y no depender de nadie. Eso lo tenía claro desde hace muchos años y eso es lo que me ha impulsado”, dice Cleidys.



Luego de una serie de problemas familiares, Cleidys se trasladó a Apartadó, donde decidió estudiar una técnica en Salud Pública. Aunque tuvo oportunidades laborales al terminar sus prácticas, algo no terminaba de convencerla. En su mente continuaba esa meta de regresar a Murindó y asumir los retos de tener una empresa, trabajar en lo suyo como lo quiso siempre.



Ese deseo se hizo realidad en 2020, en medio de la pandemia, cuando junto a sus hermanos vio la posibilidad de emprender. A uno de ellos le ofrecieron un capital para montar un negocio, por lo que decidieron apostarle a un autoservicio en Murindó. De esta manera, nació Renacer MC, un nombre que refleja volver a empezar y avanzar, y cuyas siglas corresponden a los apellidos Mendoza Córdoba.



“Renacer es volver a ese inicio, levantarse y seguir adelante. Eso es lo que significa nuestra empresa para nosotros como familia, comenzar de nuevo y construir este sueño al lado de mis hermanos y mi madre”, dice Cleidys, representante legal y quien ha liderado el proyecto en estos cinco años.



El proceso de consolidación no fue sencillo. Hubo que organizar la empresa desde cero, realizar los trámites legales, adecuar el local, comprar estanterías, congeladores y gestionar créditos con proveedores. Gracias a la confianza construida durante años, lograron acceder a mercancía fiada y abrir las puertas a finales del 2020. Desde el inicio, la respuesta de la comunidad fue positiva.



Hoy Renacer MC funciona como un autoservicio que ofrece granos, carnes frías, productos de abarrotes, cacharros y medicamentos de venta libre. El local cuenta con un área de atención al público, bodega y un segundo piso proyectado para crecer. Además, generan tres empleos directos, que junto a Cleidys y sus hermanos, han mantenido el negocio gracias al trabajo constante, las madrugadas y la disciplina.



La meta de Cleidys es fortalecer el negocio con más servicios. También sueña con emprender en Apartadó, quizá con un restaurante o un nuevo proyecto comercial. Ahora sus fuerzas están enfocadas en el crecimiento de Renacer MC, un fruto de su perseverancia y fe.