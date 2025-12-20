Jóvenes se ponen la ‘10’ e impulsan el futuro de Murindó

En 2020, varios jóvenes de Murindó se unieron para crear una iniciativa que les permitiera acceder a distintas convocatorias y apoyos para ejecutar en su territorio. Después de varios encuentros nació la Corporación de Jóvenes Emprendedores del municipio de Murindó. “La idea era tener la oportunidad de participar en proyectos nacionales e internacionales, porque siempre que vienen organizaciones nos piden estar legalizados y contar con grupos conformados para obtener los beneficios”, explica Jarold Rojas Arboleda, representante legal.



Aunque los primeros años estuvieron marcados por intentos fallidos y la falta de experiencia, lentamente llegaron los primeros resultados. Este año la Corporación fue seleccionada en una convocatoria del Ministerio del Interior para un proyecto de derechos humanos.



También ejecutaron una experiencia comunitaria del ICBF, conocida como Mochila Atrapasueños. Ese proyecto les permitió trabajar durante tres meses con 42 niños del municipio, vinculados previamente a procesos deportivos. Dos veces por semana participaron en actividades formativas, recibieron refrigerios, acompañamiento psicosocial y dotación de implementos deportivos. “La idea era inculcarles otros valores y aportarles una motivación más para que siguieran en el proceso que ya venían haciendo”, señala Rojas.



En la actualidad, la Corporación está conformada por nueve personas. Su motivación central es trabajar por niños y jóvenes en un contexto donde los cambios sociales, el consumo de sustancias y la falta de espacios recreativos preocupan a la comunidad. “Si los jóvenes son el futuro y van por un camino equivocado, uno siente que el futuro está perdido”, afirma Jarold. Por eso, el sueño a largo plazo es contar con una sede propia, dotada con espacios administrativos, culturales y recreativos que permitan acompañarlos de manera permanente.



Paralelo a este proceso, en 2021, también decidieron crear la Tienda Comunitaria Juvenil, una iniciativa con ánimo de lucro que les permitiera solventar sus gastos y los de la Corporación mientras crecían como grupo. La tienda es un negocio de abarrotes y ha llegado a generar hasta tres empleos directos a jóvenes del municipio. También ha sido un punto esencial en el pueblo, puesto que Jarol logró adquirir un corresponsal bancario que hoy brinda este servicio esencial en Murindó.



“La tienda para mí significa mucho, porque me recuerda cómo inicié y todo el trabajo que ha habido detrás”, dice Jarol. A futuro la idea es ampliar la oferta a cosméticos e insumos para el campo y seguir generando más empleo juvenil, siempre articulados con el trabajo social de la Corporación.



La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia ha contribuido en este crecimiento. En la pandemia, desde la distancia les brindaron el asesoramiento para crear la Corporación, los estatutos y cumplir los requisitos legales. “El servicio de la Cámara de Comercio ha sido muy efectivo, han estado atentos a nuestras necesidades y en el momento de la conformación nos facilitaron todo desde acá”, resalta Jarol.