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0 y 3
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1 y 7
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Colombia atraviesa un momento determinante en medio de un entorno global retador y de presiones internas en materia fiscal, productiva y sectorial. En este contexto, sectores estratégicos como salud, infraestructura, energía, vivienda y minería enfrentan desafíos que exigen claridad en las reglas de juego, capacidad de ejecución y señales que fortalezcan la confianza y la inversión. La coyuntura actual demanda este espacio de conversación con un objetivo claro: trascender el diagnóstico a acciones concretas que permitan avanzar hacia la recuperación y el crecimiento sostenido.
miércoles, 20 de mayo
8:00 a. m. - 12:00 m.
Auditorio Cámara de Comercio de Medellín, sede El Poblado
PerspectivasEconomicas2026
para asistir
César Tamayo
Decano de la Escuela de Finanzas, Economía y Gobierno, EAFIT, investigador del Centro de Valor Público
John Fredy Pulgarín
Vicepresidente de Competitividad y desarrollo empresarial Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
José Ignacio López
Presidente del Centro de Estudios Económicos de Anif
Alberto Carrasquilla
Economista y exministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia
Santiago Montenegro
Economista y expresidente de Asofondos
María Claudia Lacouture
Financiera y exministra de Comercio, Industria y Turismo de Colombia
Luz Magdalena Salas
Vicepresidenta de Anif
Ramon Abel Castaño
Consultor de Sistemas de Salud
Jesús Botero
Profesor emérito e investigador de Valor Público - Eafit
Juan David Pérez
Director ejecutivo CCI Antioquia
Jaime Arenas Plata
Director del Cluster de Energía Sostenible
Kathrine Simancas
Directora de Energía y Gas de Andesco
Ricardo Sierra
Líder de la compañía Celsia
Diego Vargas Riaño
Editor El Colombiano
Ana María Zamora
Vicepresidente de Asociación Colombiana de Minería
Carolina Rojas
Exviceministra de Minas
Antonio Celia
Empresario y expresidente de Promigas