$!Foro Visión Estratégica: ¿Qué le Espera a Colombia en 2026?

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Perspectivas Económicas 2026 en Bogotá. Un encuentro con expertos de alto nivel para analizar y reflexionar acerca de los retos y oportunidades económicas que enfrentará el país el próximo año....
00:00:00 – Inicio
00:00:48 – Apertura y saludo protocolario
00:13:42 – Panel 1: Temperatura del crecimiento económico 2026
01:02:10 – Keynote por Leonardo Villar Gómez, Gerente del Banco de la República
01:46:00 – Cápsula temática 1 por el Banco de Bogotá
02:04:25 – Panel 2: Productividad y competitividad: empresas que suman al desarrollo del país
02:44:30 – Cápsula temática 2 por Bolsa Mercantil de Colombia
02:57:30 – Cápsula temática 3 por MejorCDT
03:15:25 – Keynote por Felipe Bayón Pardo, expresidente de Ecopetrol y CEO de Geopark
03:58:38 – Panel 3: Sostenibilidad, energía y recursos naturales como palanca económica
05:01:52 – Cápsula temática 4 por Incolomotos Yamaha
05:16:52 – Panel 4: Confianza inversionista: ¿Hacia dónde vamos?
05:56:07 – Cápsula temática 5 por Compañía Agrícola de La Sierra - CAS
Momentos vividos el pasado 12 de noviembre de 2025