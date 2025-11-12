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Foro Visión Estratégica: ¿Qué le Espera a Colombia en 2026?

12 de noviembre de 2025

Perspectivas Económicas 2026 en Bogotá. Un encuentro con expertos de alto nivel para analizar y reflexionar acerca de los retos y oportunidades económicas que enfrentará el país el próximo año....

Marcas de tiempo

00:00:00 – Inicio

00:00:48 – Apertura y saludo protocolario

00:13:42 – Panel 1: Temperatura del crecimiento económico 2026

01:02:10 – Keynote por Leonardo Villar Gómez, Gerente del Banco de la República

01:46:00 – Cápsula temática 1 por el Banco de Bogotá

02:04:25 – Panel 2: Productividad y competitividad: empresas que suman al desarrollo del país

02:44:30 – Cápsula temática 2 por Bolsa Mercantil de Colombia

02:57:30 – Cápsula temática 3 por MejorCDT

03:15:25 – Keynote por Felipe Bayón Pardo, expresidente de Ecopetrol y CEO de Geopark

03:58:38 – Panel 3: Sostenibilidad, energía y recursos naturales como palanca económica

05:01:52 – Cápsula temática 4 por Incolomotos Yamaha

05:16:52 – Panel 4: Confianza inversionista: ¿Hacia dónde vamos?

05:56:07 – Cápsula temática 5 por Compañía Agrícola de La Sierra - CAS

En imágenes
Revive las mejores tomas de esta grata experiencia.

Momentos vividos el pasado 12 de noviembre de 2025

  • Más de 400 asistentes en el Club Nogal, en el foro Visión Estratégica, ¿Qué le espera a Colombia en 2026?
  • Apertura del Gran Foro: Visión Estratégica, ¿Qué le espera a Colombia en 2026?
  • Panel: Temperatura del crecimiento económico 2026. Invitados: Munir Jalil, Chief economist de BTG Pactual para la región Andina; Gabriel Cifuentes Ghidini, cofundador y socio de la firma Greystone Consulting Group; Carlos Franco, director de investigaciones económicas de la comisionista Progresión.
  • Desarrollo cápsula temática 3 por MejorCDT. Invitado: David Susa Gutiérrez.
  • Keynote por Felipe Bayón Pardo, expresidente de Ecopetrol y CEO de Geopark.
  • Cápsula temática. Invitada: María Inés Agudelo Valencia, presidente de Bolsa Mercantil de Colombia.
  • Entrega de revista “¿Qué le espera a Colombia en 2026? a asistentes.
  • Keynote por Leonardo Villar Gómez, Gerente del Banco de la República.
Landing de registro

Relatoría Gráfica

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Reviews
  • “Tratamos de siempre anticiparnos un poco al debate o tratar más bien de mover efectivamente el debate... para comunicar a la gente qué es lo que viene y estar preparados para esos grandes temas que se van a debatir.”
    Camilo Pérez Álvarez - Director de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá
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  • “Necesitamos estabilidad jurídica en torno a la innovación... porque ese tipo de cosas [la incertidumbre jurídica] matan más empresas que muchas veces las finanzas.”
    David Susa Gutiérrez - Director de Tecnología y cofundador de MejorCDT
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  • “Es fundamental que todas las empresas dentro del concepto de su negocio y dentro de su operación consideren también ser muy holísticos en cuanto a su impacto en la sociedad... las organizaciones comprendan que tienen un rol protagónico y fundamental en el desarrollo total de un país.”
    Juan Carlos González - Presidente Incolmotos Yamaha
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